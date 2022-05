1992. május 23., szombat

Atomerőmű a Felső-Tiszán?

Néhány éve röppent fel a hír, hogy hazánk második atomerőművét a Felső-Tisza vidékén akarják felépíteni. Megszólaltak nyomban az ellenzők is, kimutatva, itt annyira kicsi a folyó vízhozama, hogy lehetetlen megoldani az erőmű hűtését: ha pedig ennek ellenére megépítik, úgy felmelegszik a Tisza vize az erőmű alatti szakaszon, hogy annak a biológiai egyensúlya teljesen felborul. A vita nem tartott sokáig, a tervezet készítői is belátták annak illuzórikus voltát. Legalábbis így tűnt egészen a legutóbbi időkig. Ám egyik napilapunk "kikotyogta", hogy készül az ország új energiapolitikai koncepciója, s a több változat között megint felbukkant a felső-tiszai atomerőmű gondolata.

A Felső-Tisza-vidék igaz, eléggé tág földrajzi fogalom, a fővárosból nézve ez Tiszabecstől akár Kisköréig is terjedhet, de a földrajzban kicsit is járatos ember tudja, az nagyjából Vásárosnaménytól Tiszabecsig értendő. Ha az érintettek nem jártak még erre, jó ha tudják, az ország legtisztább, legérintetlenebb tájéka ez, amit most kezd felfedezni a nyugati turizmus. Hogy megmaradt ilyen tisztának, érintetlennek, egyetlen dologgal magyarázható. E tájékkal, az itt élőkkel évtizedeken át a kutya sem törődött. Itt nem épültek utak, gyárak, éttermek, szállodák, ide nem adott pénzt az ország telefonra, vízvezetékre, itt még vasút sincs fél megyényi területeken. Az itt élő ember pedig eltűrte mindezt, s a kinevezett vezetői is tehetetlenek voltak.

Úgy tűnik, az energialobbi ezt az évtizedes béketűrést akarja meglovagolni. Tisztában van azzal, hogy másutt elzavarnák őket erőműstől, reaktorostól, menjünk hát akkor a Felső-Tisza mellé...! Buta ez a nép, majd elhitetjük vele, hogy milyen áldás lesz az az erőmű. Hiszen, ha megépül, kapnak majd új munkahelyeket, utakat, tornatermeket, orvosi rendelőket. Örüljenek hát a tiszaszalkaiak, a jándiak, a lónyaiak, hogy ilyen kegyben részesülnek! Nem nehéz megjósolni a válaszukat. Vigyék olyan tájakra az atomerőművet, melyek eddig is az országos vezetés kegyeltjei voltak! Mondjuk Budapestre, a Rózsadomb lábához... (B. G.)