A háború mielőbbi befejezésében vagyunk érdekeltek, de addig is olyan stabilitást kell biztosítanunk, amelyben megőrizhetjük az ország, így megyénk esélyét a békés életre, a fejlődésre. Erről is beszélgettünk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel egy újabb beruházás, a svájci Swiss Krono bejelentése után.



Minek köszönhető az üzleti, gazdasági szféra folyamatos befektetési kedve itt, a keleti szegletben is?



Amikor beruházásokról beszélünk, fontos tudni, hogy azokat mindig feszes tárgyalások után nyerjük el, ahol komolyan kell versenyezni más országokkal. Ebben az üzleti csatában döntő jelentőséggel bírnak azok a feltételek, adottságok, amelyeket ez a kormány épített ki. Ilyen például az alacsony adórendszer, a jól képzett munkaerő, a fejlett infrastruktúra, a korszerű logisztikai és szállítási kapacitás, valamint az összeköttetés köz- és vasúton. A kormány napirenden tartja az M3-as, az M34-es és az M49-es ügyét, a területkisajátításokon és a közbeszerzési eljárásokon már túl vagyunk. Most a megfelelő forrásokat rendeljük mellé. Az újraválasztott országgyűlési képviselők pedig dolgoznak a gyakorlati kérdésekben, a beruházások végrehajtásának sorrendjében.



Kijelenthetjük immár, hogy a mi megyénk is versenyképes?



Akik korábban hajlamosak voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét „lesajnálni”, azok szembesültek a számokkal. Tavaly a harmadik legtöbb beruházás ebbe a megyébe érkezett, és folyamatosan tárgyalunk további nagy projektekről. Ebben a megyében 2010 óta a gazdasági ipari termelés 400 milliárd forintról 1200 milliárdra növekedett, a 20 százalékos munkanélküliség 8-9 százalékra csökkent. Ez a megye egy sikertörténetet tudhat maga mögött, hatalmas léptekkel fejlődött, a válságokból megerősödve került ki, s ezt az itt élő emberek a hétköznapokban is megtapasztalhatják. Ez nem mehetett volna végbe a beruházások, befektetések hiányában, amelyek pedig nem érkeztek volna ide az országgyűlési képviselők kitartó munkája nélkül. Ezt tükrözi a választási eredmény, s a választói akarat értelmében a képviselőink folytathatják a munkájukat.



Éles kérdéssé vált a gázellátás, miután az orosz Gazprom Lengyelország és Bulgária számára is felfüggesztette a szállítást. Hogyan hathat ez Magyarország energiabiztonságára?



Az európai földgázfelhasználásnak kb. 42-45 százaléka Oroszországból származik, éves szinten 170-180 milliárd köbméter földgázt vásárolnak onnan az európai országok. Magyarország mintegy 8,5 milliárd köbmétert, tehát minket úgy beállítani, hogy rajtunk áll vagy bukik a szankciós politika, megint a szokásos durva dezinformáció a nemzetközi sajtó és egyes politikai erők részéről. Nekünk az a legfontosabb, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátását, és ezt ma lehetetlen megoldani az orosz gáz nélkül. Ezért nem szavazzuk meg az olyan szankciókat, amelyek veszélybe sodornák az ország energetikai biztonságát, s akár a földgáz-, akár a kőolajszállítások leállításához vezetnének. Az új fizetési módszer alkalmazását is csak a mi esetünkben emlegetik fel, holott már tíznél is több ország, illetve nyugat-európai nagyvállalat nyitotta meg az euró- és rubelszámlát a Gazprom Banknál, csak erről nem beszélnek. Számukra kényelmesebb, hogy a magyar döntés legyen a beszéd tárgya, ők ennek árnyékában azonban ugyanezt megcsinálják.



A nemzetközi egyeztetések során milyen elképzelések vannak pillanatnyilag napirenden a háború mielőbbi befejezéséről?



A fejleményeket látva a békés, tárgyalásos megoldás reménye sajnos egyre foszlik. A háború már több mint két hónapja tart, és egyre nagyobb veszteségeket okoz. A világ azzal szembesült, hogy ha nem sikerül diplomáciai úton sürgős megoldást találni, akkor a következmények még brutálisabbak lehetnek. Nemcsak Ukrajna területén, hanem globális politikai szempontból is egy nehezen kontrollálható helyzettel kell számolni. A háború kitörése óta több fontos NATO-találkozóra kerítettek sort a tagok, valamennyi alkalommal világossá tettük a közös álláspontot: el kell kerülni a NATO és Oroszország közötti közvetlen összetűzést, mert annak beláthatatlan következményei lennének. Ezért a NATO mint szövetség nem szállít fegyvereket, s mindent megtesz azért, hogy elkerülje, hogy hadviselő féllé váljon. Egyes NATO-tagállamok saját kompetenciában dönthettek úgy, hogy fegyverszállítmányokkal segítenek Ukrajnának. A diplomáciának dolgoznia kell, de hogy ez milyen eredményekkel jár és mikor, azt e pillanatban senki nem tudja megmondani.



A NATO tervezett bővítése hogyan befolyásolhatja Európa geopolitikai helyzetét, biztonságát?



Megértem a svédeket és a finneket, hiszen a szomszédságukban zajló háború mindkettőjük számára komoly biztonsági kockázatot jelent, ahogy Magyarország számára is, de hazánk már tagja az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének. Az északi országokban megváltozott a társadalmi gondolkodás a NATO-tagságot illetően. Egyelőre még nem adtak be tagsági kérelmet, de ha ez megtörténik, akkor Magyarország pozitívan áll annak elbírálásához. Egy bővítés nyilvánvalóan átírja a kontinens biztonsági helyzetét, szélesebbé válna a szövetség, és ez egyértelmű nemtetszést váltana ki Oroszország részéről. Én abban bízom, hogy az Ukrajnában zajló háború nem terjed ki, és a NATO szövetségi rendszerében egyetértés van arról, hogy ebben a háborúban a NATO nem hadviselő fél.



Mi a realitása Ukrajna EU-tagságának, gyorsított felvételének?



Amikor nyolc kelet-közép-európai ország elnöke levelet intézett az Európai Bizottság vezetőihez ebben a kérdésben, valamikor február végén, akkor jeleztük, hogy támogatjuk ezt a kezdeményezést. Azonban beszédes, hogy kik azok, akik nem szólalnak meg ebben a témában. A nagy európai és a tőlünk északabbra, nyugatabbra elhelyezkedő országok általánosságban sokkal kevésbé lelkesek a bővítés gondolatától, mint mi itt, Közép-Európában.



Ebben a háborús helyzetben mindinkább reflektorfénybe kerül az USA szerepe. A közvélekedésben és a médiában egyre nyíltabb kritika megjelenhet-e a nemzetközi diplomácia színterén?



Filozófiai megközelítések, összeesküvés-elméletek mindig voltak és lesznek, ezek közül némelyek közel állnak az igazsághoz, némelyek egészen vadak. Ebben a súlyos helyzetben nem a találgatások ideje van, most az a legfontosabb feladat, hogy a háborúnak minél előbb vessenek véget a harcban álló felek, legyen tűzszünet és béke. Minden más latolgatás, elemzés a háború után kerülhet napirendre.



Hazánknak soha nem látott jó viszonyt sikerült kiépítenie a szomszédos országokkal, ebbe személyesen is rengeteg energiát fektet. Milyen kihívásokat hozott a kétoldalú kapcsolatok ápolásában a háborús helyzet?



A háború még világosabbá teszi, hogy minden eddiginél fontosabb az együttműködés és összefogás, mert ez békét is jelent. Abban természetesen vannak eltérések, hogy ki mit gondol a saját szemszögéből helyes nemzeti válasznak, mit tart a fegyverszállításról, fegyverszállítmányok átengedéséről. Ebben vannak különböző megközelítések, de ezekben nincsenek kölcsönösségi aspektusok. Mi úgy döntöttünk, hogy nem szállítunk fegyvert Ukrajnának, de ennek semmilyen befolyásoló ereje nincs arra nézve, hogy mit gondolunk a szlovákokról, szlovénokról, a románokról vagy az osztrákokról. Aki komolyan építi és erősíti a diplomáciai kapcsolatokat, annak el kell fogadnia, hogy a nemzeti hatáskörben meghozott döntések néha különbözőek, ami egyébként a legszorosabb szövetségekben is előfordul. A szomszédos országokkal kiépített jó kapcsolat és együttműködés alapvető nemzeti érdekünk, a számok pedig beszédesek: tavaly minden egyes szomszédos országgal megdöntöttük a kereskedelmi rekordokat. A pragmatikus sikertörténetek elérésére koncentráló politikai megközelítés meghozta az eredményét úgy a gazdaságban, mint az általános jó viszonyban.



Az elmúlt években nem kívánt feladatává vált a Magyarországról terjesztett dezinformációk cáfolása. Beszélgetésünk előtt is egy nappal a CNN műsorában tette ezt. Honnan, miért van ez a sajtóprés Magyarországon?



Magyarország őszintén beszél a kényes témákról. Arról is, hogy nem szeretnénk, ha a háború árát a magyar emberekkel fizettetnék meg, hogy az energiaellátás nemzetbiztonsági érdek, hogy a magyar emberek biztonsága érdekében nem engedünk át fegyverszállítmányt az országon. Ez most mind támadási felület a nemzetközi médiában, de számos korábbi témában is jól látható az ideológiai alapú vádaskodás. Számos nyilvánvaló hazugsággal körítik a kérdéseket, ferdítik el a tényeket, az igazságot. Az Európai Bizottság Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárása is ilyen hazugságra, percepcióra épít, s ha van lóláb, akkor az most nagyon kilóg. Egy történelmi választási győzelmet követően két nappal jutottak el oda, hogy elküldik Brüsszelből a jogállamisági eljárás megkezdéséről szóló értesítést. Egyszerűen nem tudják megemészteni azt, hogy van egy sikeres ország, egy sikeres kormánnyal, amelynek Európában példa nélküli módon negyedszer szavaznak bizalmat a választók és ekkora többséggel. Úgy lett sikeres az ország, hogy nem állt be a nemzetközi irányvonalba, konzervatív, keresztény értékrenden alapuló jobboldali politikát folytat, a nemzeti értékek és érdekek szem előtt tartásával. Mindezekkel együtt sikeres, és ez így nagyon nehezen emészthető a liberális mainstream számára. Mindaddig, amíg mi sikeresek leszünk, addig ezek a hazug támadások is folytatódnak – tekinthetjük ezt akár jó jelnek is, mert jelzi: vagyunk, tesszük a dolgunkat és eredményesen.



Küszöbön az új kormányalakítás, s ha lehetne fogadást kötni, nagy téttel fogadnának a külügyi poszt várományosára, vagyis Önre.



Megtisztelő, ha így gondolják. Nagy örömmel dolgoztam eddig is külügyminiszterként, hatalmas megtiszteltetés egy több mint ezeréves történelmi múltra visszatekintő nemzetet képviselni a világ minden pontján, Magyarország nevében és Magyarországért fellépni a nemzetközi fórumokon. A miniszterelnök úr már sok tárgyalást lefolytatott a leendő kormánytagokkal, de hogy ezek milyen eredménnyel zárultak, beleértve az én pozíciómat is, azt ő jelenti majd be.