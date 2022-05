Benkő Tibor hangsúlyozta: „Szükség van kiválóan felkészült, a hazájuk iránt elkötelezett fiatalokra is. Ezt segíti a hazafias honvédelmi nevelés is, amelynek célkitűzéseiért a Honvédelmi Sportszövetséggel közösen dolgoznak. Az ép testben ép lélek, a haza iránti elkötelezettség, a hűség adja az alapját, hogy erős Magyar Honvédséget tudjunk felépíteni. Elkezdtük ezt a folyamatot, kiváló, korszerű technikai eszközöket szerzünk be, de ezek önmagukban kevesek ahhoz, hogy sikeresek, eredményesek legyünk, hogy valóban tudjuk szolgálni országunk, nemzetünk békéjét, biztonságát. Ehhez elhivatott katonákra van szükség. Olyan katonákra, akik bárhol, bármikor, bármilyen körülmény között a legelszántabbak, legbátrabbak tudnak lenni - ehhez pedig kell a testi, fizikai felkészültség is”.

A futók 219 településen haladnak át, bárki csatlakozhat a katonákhoz. Az emlékfutás mezőnye a honvédelem napja előtt egy nappal ér majd célba.

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő megjegyezte: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye első állomásaként Nyírbogáton láthattuk vendégül a váltófutás résztvevőit. Megemlékeztünk a város hajdani hőseiről, a fiatalok játékos feladatokkal nyertek betekintést a honvédek életébe, majd a helyi gyermekek előadását követően magunk is csatlakoztunk az emlékfutáshoz”.

Mátészalkán az önkormányzata nevében a település szalagját Torma Tamás helyezte el a stafétabotra. A honvédekkel közösen emlékeztek meg a második világháború áldozatainak emlékművénél a Kegyeleti Parkban.

A nyírmeggyesi önkormányzat és a Nagydobosi Közművelődési Hírek is beszámolt a világhálón az emlékfutásról.

Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere posztolta a közösségi oldalon azt a fotót, amikor a beregi kilométereket rótták a futók. Kisvárdán toborzót, katonai valamint technikai eszköz bemutatót tartottak, fellépett a Mistral Mazsorett.

A futók már Nyírtelekre tartottak, amikor dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere megkoszorúzta az első világháború hőseinek az emlékművét.