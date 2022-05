Tősgyökeres nyíregyháziként tökéletes rálátása van arra, hogy az utóbbi évtizedekben milyen változások történtek a megyeszékhelyen. Az érettségi után Szegedre került, de a szíve és a kötődése visszahúzta. Volt már alpolgármester, jelenleg önkormányzati képviselő, bizottsági elnök és frakcióvezető is. Tavalyelőtt az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntött: a Nyíregyházi Egyetem Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetőjét bízta meg a kancellári teendők ellátásával, amit azóta is maximális elkötelezettséggel old meg Halkóné dr. Rudolf Éva.



Gyakran nosztalgiázik lokálpatriótaként?

Aki itt nő fel, óhatatlanul is felemlegeti a múltat. Jó visszaemlékezni a gyerekkoromra: a Benczúr téren laktunk, a szabadtéri színház közelében, és szinte magamba szívtam a kultúrát. Sok előadást, filmvetítést láttam, és az olvasás is a szenvedélyem volt. Olyannyira, hogy a könyvtárban egyik nyáron megkaptam a legtöbbet kölcsönző diáknak járó elismerést. S ha már szóba hoztam a Benczúr teret: rengeteget változott a környék, látható a fejlődés. A Rózsakert Szabadtéri Színház gyönyörű, és a kulturális negyed is szépen gyarapodik. Jóleső érzés tölt el, ha arra járok. Nyíregyháza egy élhető, szerethető város. Az utóbbi bő egy évtizedben elképesztő léptékű a növekedés a közlekedési csomópontok fejlesztése, a kerékpárút-hálózat terjeszkedése, az infrastruktúra kiépülése, a hangulatos nagyrendezvények terén.



Az önkormányzat gazdasági és tulajdonosi bizottságának vezetőjeként tökéletes a rálátása a befektetésekre, a munkahelyteremtő beruházásokra. Merre tart Nyíregyháza?

Nehéz örökséget kellett átvenni 2010-ben, először a stabil alapokat kellett megteremteni a szigorú, takarékos gazdálkodással. Idestova tizenkét esztendeje vagyok tagja a döntéshozó testületnek. Voltam alpolgármester, és korábban a köznevelési, a kulturális és a sportbizottságot irányítottam, az is egy hálás terület volt. A mostani bizottságban az is üdvözlendő, hogy szinte mindig egyhangúlag hozzuk meg a város javát szolgáló döntéseket. A beszerzéstől az ajánlatkérésen át a megvalósításig átlátjuk a folyamatok teljes vertikumát. A városvezetés világosan kijelölte azt az utat, amelyen haladunk előre. A gazdaságfejlesztési stratégia elérte a célját, így a befektetőknek is egyre vonzóbb Nyíregyháza.



Megközelítőleg 43 milliárd forintos kormányzati támogatással tovább bővül a nyíregyházi ipari park – hangzott el nemrégiben. Frakcióvezetőként, bizottsági elnökként mekkora jelentőséget tulajdonít ennek?

Nehéz rá jelzőket találni: gigantikus, grandiózus, monumentális. A hatalmas központi költségvetési forrás megítélése közben készül az ipari park fejlesztési koncepciója, és a háttérben rendkívül komoly befektetői tárgyalások vannak folyamatban. Két befektetővel már a végső stádiumhoz jutott el a városvezetés, és a nyár végére derülhet ki a kilétük. Minél több óriáscég veti meg a lábát, annál több nívós munkahelyre lesz szükség. Óriási a szerepük, a súlyuk a szakképző és a felsőoktatási intézményeknek, a szakemberképzésnek.



A Nyíregyházi Egyetemről az a hír járja, hogy szeretne egy nemzetközi szinten is jegyzett felsőoktatási intézménnyé válni. Kancellárként miként látja: van ennek realitása?

Teljes mértékben van. Tavaly augusztus elsejétől a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány lett a fenntartó. A működési és a pénzügyi autonómiával elkezdődött a modellváltás folyamata, és minden jel arra mutat, hogy a fejlődés útján járunk. Tény, hogy az idei felvételi eljárásban az első helyes jelentkezők száma 13,6 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest, amely megelőzi az országos trendeket. A legnépszerűbb képzések az idén is a gazdaságtudományi, az óvodapedagógus és a repülőmérnöki szakok voltak. Népszerűnek bizonyultak a felsőoktatási szakképzések, főként a gazdálkodási és menedzsment, a műszaki, a programtervező informatikus, valamint a mezőgazdasági képzési területen. A Nyíregyházi Egyetem képzési helyszíneinek köre is kibővült a megyében Kisvárda és Mátészalka bekapcsolódásával, és a távoktatás is megjelent a képzési portfólióban.



Az oktatók motiváltságához elengedhetetlen a bérfejlesztés.

Történelmi jelentőségű költségvetésből gazdálkodhatunk. Szeptembertől 15-től valamennyi oktatást segítő dolgozó munkabérét 15 százalékkal növeltük. Januártól differenciált, a minősítésen alapuló további béremelésre nyílt lehetőség részükre, ennek a felső határa újabb 15 százaléknak felel meg. A katedránál álló oktatók kiemelkedő javadalmazásának gyarapodása új impulzust adhat a minőségi munkához. Elvárás velük szemben az indikátorok teljesítése, a kutatások, a publikációk számának növelése. Meghatároztuk a Nyíregyházi Egyetem fejlesztési irányait, a kor kihívásainak, elvárásainak megfelelően a digitalizáció kerül előtérbe. A befektetők is alakítanak bennünket, hiszen ehhez is kell igazítanunk a képzési palettánk sokszínűségét.



Pedagógushiányt prognosztizálnak belátható időn belül. Meg lehet ezt akadályozni?

Cselekednünk kellett. Nem nézhettük tétlenül a csökkenő mutatókat. A következő tanévtől egységesen ötévesek lesznek az osztatlan tanárképzések. Az egységes tanárképzés az általános és középiskolai oktatásra egyaránt felkészíti a tanárjelölteket a közismereti képzésben. Eleve úgy hirdettük meg a tanárképzést, hogy minden első évfolyamra beiratkozott tanárszakos hallgató az új tanévtől 10 hónapon át havi 50 ezer forintos ösztöndíjban részesül, illetve megkapják az egyetem ajándékaként a minden elsősre vonatkozó laptopot. Hosszú távon ez jó befektetés lehet, hiszen napjainkban egyre nagyobb a kereslet a szakmailag jól felkészült pedagógusok iránt Az a célunk, hogy a Nyíregyházi Egyetem olyan regionális tudásközpont legyen, ami idevonzza a területre specializálódó szakértőket, kutatókat.



Borítókép: KM

Névjegy

Halkóné dr. Rudolf Éva

a Nyíregyházi Egyetem kancellárja, önkormányzati képviselő, frakcióvezető, szakjogász, Nyíregyháza korábbi alpolgármestere

Születési idő, hely: 1958. május 15., Nyíregyháza

Tanulmányai: a 6. sz. általános iskola után a Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett jogi diplomát, utána az ELTE-n szakjogászként végzett

Jelenlegi munkahelye: Nyíregyházi Egyetem

Családi állapota: férjezett, két gyermek édesanyja

Hobbijai: utazás, zenehallgatás, színházlátogatás, kertészkedés