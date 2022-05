Május 6., péntek

19 óra: Hol marad az én történetem

Elérkezett a nap: a Margaret Island pótolja elmaradt nyíregyházi koncertjét!

Visszatérő vendég már a Club Hollywoodban a zenekar, szinte évente-kétévente ad koncertet zenésztársaival Lábas Viki. A Hol marad az én történetem elnevezésű

klubturné – ugyanez a címe a banda tavaly ősszel megjelent új nagylemezének – során a klasszikusok, mint például a közönségkedvenc Eső, Hóvirág vagy Nem voltál jó mellett az új album dalai is helyet kapnak a műsorban. Felcsendül a koncerten többek között a Meddig maradunk még, a Ha elvesznél és a Senki nem felel is. A trió vendéget is hoz a nyíregyházi koncertre Kristoaf személyében. A fiatal előadó művészete a

feltáratlan belső víziókon alapszik, a melodrámát tárgyiasítja. Retrospektív, keserédesen nosztalgikus, de jelenre utaló. Stáblista című bemutatkozó albuma 2021 tavaszán látott napvilágot, témája a fiatalkor széles spektrumú feldolgozása.



22 óra: Pénteki megborulás

Filmszakadós éjszakát hirdetett a Mamma Mia.

A nyíregyházi szórakozóhelyen péntek este gondoskodnak róla, hogy az egész heti érettségi őrületet maradéktalanul levezethessék úgy az érintettek, mint az együttérzők. A totális megborulást a téma nagymesterei, Christopher és Szecsei vezénylik le a buli rezidenseivel, Fenyvesivel és Tekk-kel karöltve, miközben az emeleten Sögö a funky, a latin, az R’n’B és a hiphopmuzsikákat adagolja. Kezeket fel, nincs kegyelem!

Május 7., szombat

21 óra: Exkluzív este a Barbizonban

Kiváló zenésztársai kíséretében, egy igazán exkluzív bulival kápráztatja el közönségét a népszerű énekesnő, Nótár Mary.

A nyíregyházi szórakozóhely két termében mindenki megtalálja a szívéhez legközelebb álló zenei stílust, ezt Grandj és DJ Nagy garantálja. Belépés csak nagykorúaknak!



21 óra: Nincs hétvége élő zene nélkül

A vajai Anna Pubban szombaton egy igazi közönségkedvenc, Ignácz Márkó szolgáltatja a zenét.



22 óra: Amor latino, que loco!

Az érzelmeké lesz a főszerep szombat éjjel a Mamma Miában.

A nyíregyházi club színpadán a női szívek megdobogtatója, a tüzes latin slágerek hazai nagykövete: Csordás Tibi! A retró teremben DJ Geczo, míg az emeleten Mr. Aradványi diktálja az ütemet. A buli 20 pluszos.



22 óra: Welcome Coronita

A tiszateleki Club Pegazust szombat éjjel beveszi a Coronita csapata.

A támadást Steve Judge és Andrewboy vezeti, szóval kár ellenkezni, egyszerűbb, ha mindenki megadja magát a lemezlovasoknak, és átadja magát a lüktető dallamoknak és sodró ritmusoknak.



22 óra: Hódítások éjszakája

Párt keresel vagy csak buliznál egy kiadósat? Akármit is tervezel, a Karmában a helyed!

A nyíregyházi klub szervezői nem először öltik magukra Cupido jelmezét. Szombaton Newik, Stephanie és Fenyvesi közreműködésével minden adott lesz egy remek éjszakához. S hogy elkerüljétek a félreértéseket, különböző színű karszalagok segítenek eligazodni abban, ki miért érkezett: a piros azt jelzi, hogy a viselőjének szíve már foglalt, a sárga tulajdonosa hódítóra vár, míg a zöld szalagosok mindenre nyitottak.



22 óra: Dömping a lemezjátszók mögött

A Club Passionben egész éjjel a leghúzósabb beatek tartják fogva a bulizókat.

A mátészalkai szórakozóhelyen DJ Free, Patrick és Czaga is feltűnik a lemezjátszók mögött. Az este házigazdája Deniel B.



Borítókép: Lábas Viki | Fotó: Délmagyarország