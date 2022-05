A koronavírus-járvány első hulláma alatt mutattuk be olvasóinknak a Szabolcsi Angyalokat, akik először a mentősöket támogatták, könnyebbé téve az emberfeletti munkájukat. Rácz Anikó, a csoport alapítója az Etesd a frontvonalat nevű országos felhíváshoz csatlakozott, majd lassacskán egy olyan közösség alakult ki, amely megyeszerte segít az embereken.

– Régóta dédelgetett álmom volt, hogy tegyek valamit a földijeimért, és a járvány kezdetén a lezárások miatt váratlanul az ölembe pottyant sok szabadidő remek alkalmat teremtett erre.

– Az országos kezdeményezés célja az egészségügy és az abban dolgozók támogatása, hálánk kifejezése volt. A szabolcsi szívnek és a csodálatos, jelenleg több mint 3400 embert számláló közösségünknek hála, egyre több irányba igyekeztünk segítő kezet nyújtani anya- és gyermekotthonoknak, gyermekeket és családokat támogató szervezeteknek, a hajléktalanellátás intézményeinek, majd konkrét családokat is felkaroltunk – mesélt a kezdetekről Rácz Anikó, aki Ausztriában dolgozik, így nem kis feladat koordinálni a rászorulóknak szánt adományokat.

Teljesültek a vágyak

– A legnagyobb csoda az egészben, hogy 900 kilométerről sem voltak kérdések, minden olyan magától értetődően, a legnagyobb és később rászolgált bizalmon alapul és működik.

– Nagy célokkal vágtam bele ebbe a kezdeményezésbe, de ami történt a kezdetek óta, az a legmerészebb álmaimat is sokszorosan felülmúlta. Tavaly év végén, az ünnepek közeledtével elindítottuk a Varázslatos advent programunkat, mely fantasztikusan sikerült: három családnak vásároltunk élelmiszert, a gyermekek karácsonyi vágyai is teljesülhettek. Mosolygós, örömteli gyermekarcokat kaptunk visszajelzésként az anyukáktól, ami mindennél többet jelent. Általában tárgyi adományokat juttatunk el az érintetteknek, de az Adjuk össze! kampányunkban pénzzel is segítettünk. Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a nyomon követhetőségre, a családoknak dokumentálási kötelezettségük van ez esetben – tudatta a csoport alapítója, majd hozzátette: a mentősöknek bérelt helyük van a Szabolcsi Angyalok szívében.

– A járvány legnehezebb időszakaiban mindig számíthattak a támogatásunkra, a tavalyi mentők napján pedig a nyíregyházi mentőállomáson ünnepeltük a hősöket házi süteményekkel és sok egyéb aprósággal. Erre az alkalomra készült egy minden egészségügyi dolgozónak szóló dal A lélek imája címmel. Némethy Brigitta, valamint a Princess Balett Iskola adta elő a dalt, amit azóta az angyalok hivatalos himnuszának választottunk – mesélte Rácz Anikó, aki a csoport működéséről is beszélt lapunknak.

Maradjanak a határokon belül

– A csoportunkban mindenki segíthet, aki akar. Jómódúnak sem kell lenni hozzá, valaki tárgyi adománnyal, más a munkájával, megint mások az adományok szállításával veszik ki a részüket. Egy szerelési munka is hatalmas ajándék lehet, és akkor még nem is említettem egy jóízű beszélgetést, ami sokszor kilendíti támogatottjainkat a mindennapi problémákból. Az angyalaink több alkalommal adták már a vérüket másoknak, legutóbb például egy kórházban gyógyuló négyéves kisfiúnak segítettek ily módon. A fő szempontunk, hogy a megyei lakosság adománya a megye határain belül maradjon, és az itteni rászorulókat támogassa. Természetesen figyelem a pályázati lehetőségeket is, hiszen egy kis utánajárással sikerült már például ezer maszkot, ajándékokkal teli cipősdobozokat és nagy mennyiségű szappant is nyernünk térségünknek. Arra is volt már példa, hogy a támogatottból támogató lett. Továbbra is szeretettel várjuk a segítőket, hiszen angyalból sohasem elég – hangsúlyozta Rácz Anikó, aki a jövőbeni terveit is megosztotta velünk.

– Minél több szeretetcsomagot igyekszünk az idén is célba juttatni, hiszen a szeretet mindenre gyógyír. Hatalmas segítség lenne számunkra, ha kaphatnánk egy raktárhelyiséget, ugyanis sok bútoradományt kellett már visszautasítanunk a tárolási lehetőség hiánya miatt, pedig még több családnak segíthettünk volna. Az is remek lenne, ha létesülne a megyeszékhelyen egy adománykoordinációs központ, ahol az emberek leadhatnák a felajánlásaikat, az önkéntesek pedig rendszereznék ezeket, és segítenének a kiosztásban. Jó kapcsolatot ápolunk a többi helyi segítőszervezettel, és ez a forma nekik is kedvező lenne.



Borítókép: Munkával is lehet segíteni: a mentőállomás autómosóját takarították korábban az önkéntesek | Fotó: Szabolcsi Angyalok