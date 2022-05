1952. május 8., csütörtök

Gyapotültetvény Balkányban

Magyar Sándor a balkányi mezőgazdasági állandó bizottság tagja. Mint a többi állandó bizottsági tag, ő is jó munkájával érdemelte ki Balkány dolgozóinak azt a megbecsülését, hogy beválasztották az állandó bizottságba.

Nem választottak rosszul a balkányi dolgozók. Magyar Sándor minden növényféleség termelésében élen jár, de különösen az ipari növényeket termeli nagy előszeretettel. Cukorrépából az elmúlt évben 670 ölön 129 mázsát termelt. Most már 800 négyszögölre kerekítette a cukorrépa-területet, de emellett termel hagymát és ipari burgonyát. Ezeket a növényeket már széles körben termelik Balkányban, ezért Magyar Sándor úgy érezte, hogy nem volna teljes az élenjáró cím, amivel őt tisztelik, ha valami újat nem termelne. Ezért most négyszáz öl gyapotot ültetett, már kapálja is.

1962. május 8., kedd

Csengeri kislányok győzték le a nagygéci tűzoltókat

"Kocsifecskendőhöz sugarat szerelj, táplálás a helybeli kútból, irány az előttünk lévő fa. Rajta!" Katonásan pattognak a vezényszavak, s az önkéntes tűzoltók olyan fürgén mozognak, mintha valóban tűz lenne. 35 önkéntes tűzoltócsapat vett rész vasárnap a Gacsályban megrendezett Csenger járási versenyen. A csapatok kocsifecskendő, lajtfecskendő és kismotorfecskendő szerelésében mérték össze a tudásukat, ügyességüket.

Nagy sikert aratott a versenyen a csengersimai általános iskola úttörőcsapata. Nyolc kislány állt rajthoz, valamennyien nyolcadik osztályosok. Már komoly eredmény van mögöttük: éppen a napokban vettek részt egy tűzoltásban, amikor a község tűzoltóparancsnokának portáján keletkezett tűz. Nagygéc önkéntes férficsapata már egyenruhában jelent meg. Sajnos, csak a harmadik helyezést hozták el, de azzal vigasztalták magukat, hogy amikor a faluban villámcsapásból tűz keletkezett, sokkal gyorsabban mozogtak, mint most. Már hét éve együtt dolgoznak, jól összeszoktak. A csengersimai általános iskolások különben olyan fürgén mozogtak, hogy maguk mögé utasították az összes felnőtt férfi és női csapatokat.