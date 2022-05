– Kistelekiszőlőben már a sokadik utat építjük, de ebben a városrészben nagy volt az elmaradás az elmúlt négy-öt évtizedre visszatekintve – árulta el dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kedden, a Gömb utca építési munkálatainak helyszíni bejárásán.

Az utca Folyóka és Palánta utca közötti szakasza több mint 700 méteren kap aszfaltburkolatot, emellett csapadékvíz-elvezető rendszert is építenek a szakemberek.

A polgármester hozzátette: közműveket is át kell helyezni, de a tervek szerint augusztus végére már használatba veheti a szakaszt a lakosság.

– Az út abból az 5 milliárd forintos csomagból készül, amiből 18 utat aszfaltoztunk le a nagyszabású útépítési program első ütemében. Még az idén szilárd burkolatot kap Felsőpázsiton a Sátor utca, Kistelekiszőlőben pedig a Gömb utca mellett a Meggyfa utca is. A munka azonban máshol is hamarosan megkezdődhet, hiszen az önkormányzat még az idén elindítja további 16 lakóutca aszfaltozását. A szerződéskötések június végéig lezárulnak, s a terveink szerint azok az utak is elkészülnek az idén – ismertette az útépítési program elemeit a polgármester.

– A közgyűlés gazdasági és tulajdonosi bizottsága is sokat tehet a város projektjeinek támogatásáért, hiszen mi felelünk azért, hogy előkészítsük a felhívásokat, a bontás munkálatait, és a gyors döntésekkel mihamarabb megköthessék a szerződéseket, majd elindulhasson a munka – ezt már Halkóné dr. Rudolf Éva, a bizottság elnöke mondta lapunknak.

Kiemelte: nincs könnyű dolguk a szakembereknek, ugyanis a Gömb utcában a csapadékvíz elvezetését is meg kell oldani.

– Át kell alakítani az elektromos hálózatot, és kerítések áthelyezésére is szükség van. Ez egy nagyon komplex munka, de az ütemtervet nézve nagyon jól haladnak a munkálatok.