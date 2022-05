A nyíregyházi iparostársai között Bajzáth Istvánné is átvehette az IPOSZ adományozta kitüntetését. A kozmetikusmestert nagy öröm érte. Kétszer is szólították a Nyíregyházi Szolgáltató Iparos Ipartestület taggyűlésén: a 40 éves iparos tevékenységért elismerés után a Magyar Kézművességért Díj Arany fokozatát is megkapta.