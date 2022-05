„Váltson, mert gyors és biztonságos!” – saját e-számla-rendszerük előnyeire hívja fel a figyelmet a Nyírségvíz Zrt. A szolgáltató már tavaly novemberben elindította az úgynevezett E-számla szolgáltatását, melyet a Díjnet e-számla-szolgáltató rendszerének használatával vehetnek igénybe ügyfeleik.

Online kimutatás és befizetés

A mai digitalizált világban a szolgáltatók a gyors és kényelmes megoldásokra állnak át, interneten juttatják el az ügyfelek számára a számlakivonatokat, a hagyományos postai csekkek helyett átutalással is rendezni lehet a díjakat.

A víziközmű-szolgáltató szerint az elektronikus értesítési és fizetési módnak kizárólag előnyei vannak: könnyebb és gyorsabb a díjak, netán hátralékok, tartozások nyomon követése és rendezése, nem utolsósorban környezetvédelmi szempontból is hasznos, csökkenti ugyanis a papírfelhasználás költségeit. E-számlára a Nyírségvíz honlapján lehet regisztrálni, amihez mindössze a következőket szükséges megadni: a számla sorszáma (a számla első oldalán, jobb felső részen található), a felhasználó azonosító száma (a számla első oldalán, a bekeretezett részben a / előtti azonosító), e-mail-cím, ahová számláit küldheti a társaság.

Nyereményjáték

A regisztrációval az ügyfél vállalja, hogy számláit elektronikusan kezeli és mutatja be, valamint azt is, hogy a regisztrációt követően banki úton (bankkártyás fizetés, átutalás vagy csoportos beszedési megbízás) egyenlíti ki azokat.

A Nyírségvíz Zrt. az átállásra buzdítja ügyfeleit, s ehhez egy ez évre szóló nyereményjátékot is elindított, amelyben tárgyi jutalmakat sorsol ki. Erről, valamint az e-számla-nyitásról bővebben a www.nyirsegviz.hu oldalon találhat tájékoztatást a lakosság.



Borítókép: Illusztráció/MW