A megyeszékhely több utcájában is munkagépektől hangosak a nappali órák, ám az ezzel járó kisebb-nagyobb kellemetlenségeket leszámítva mindennek leginkább csak örülhetünk, hiszen fontos belvárosi útpályák újulnak meg, és teszik még komfortosabbá a közlekedést. Közöttük van a sokat látott Széchenyi utca, amely nem csak a város keskeny nyomsávú villamosának az egyik útvonala volt, de ezen masíroztak egykor a május elsejei felvonulások résztvevői vonultak, sőt, 1972-ben lánctalpasok is áthaladtak erre, alaposan tönkre is téve az aszfaltot, gyakorlatilag ekkor újították fel legutóbb az útburkolatot.

Ez volt tehát a múlt, a jelenben pedig újból működésbe léptek az útépítő gépek, ezúttal nem lánctalpasok miatt, hanem gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztésre elnyert TOP-os forrásnak köszönhetően. A projekt részeként 2019-ig már megújult a Debreceni utca Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zsigmond utca) közötti szakasza, a Vasvári Pál utca Északi körút – Stadion utca közötti szakasza, a Vasvári Pál utca a Rákóczi utcától az Északi körútig, a Rákóczi utca a Víz utca és az Északi körút – Mező utca kereszteződés között, a Bethlen Gábor utca a Búza utcától a Bessenyei térig, valamint a Blaha Lujza sétány. Ezekhez zárkózott most fel a Széchényi utca új műszaki tartalomként a maradványösszeg felhasználásával. A kivitelező a munkaterületet március 16-án vette át, és azt ígérik, hogy bár hét hónapra terveztek eredetileg, ha egy mód van rá, az iskolakezdésre el is készülnek, május végén például már 25 százalékos lesz az utca készültségi foka.

Itt tartott szemlét pénteken dr. Kovács Ferenc, a város polgármestere, ahová a projektben érintettek, a kivitelező és a hivatal képviselői, valamint dr. Ulrich Attila alpolgármester is elkísérte. – Azt folytatjuk, amit 10-11 évvel ezelőtt elkezdtünk. Nagyon fontos, hogy felújítsuk az ilyen nagy forgalmú utakat, amilyen a Széchenyi utca is. Ezúttal egyszerre három utcában is dolgoznak, a Szent István, és a Szarvas utca a másik kettő. A Széchenyi nagy átmenő és célforgalommal rendelkezik, ezért is jó, hogy a nyári szezonra marad a munka dandárja, ilyenkor kisebb a forgalom, jobban lehet haladni, és talán kevesebb az ezzel járó kellemetlenség – magyarázta a polgármester – hozzátéve, hogy mindhárom utcában szeretnének iskolakezdésre végezni. – Negyven éves adósság zárul le a Nagykörút lezárásával, ütemesen halad a kétszer két sávra bővítés. Ezen túlmenően ötmilliárdot kaptunk a kormánytól földutak aszfaltozására, tavaly el is készült 18, a teljes csomagot év végéig szeretnénk lezárni – tette még hozzá dr. Kovács Ferenc, a 315,2 millió forintos – 100 százalékban támogatott – beruházásról újabb részletet is elárulva.