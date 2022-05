Tagadhatatlan tény, hogy veszélyes üzemág a közlekedés, ezért is vannak szabályok. Csakhogy mit érnek az előírások, ha nem tartjuk be azokat. A vasúti kereszteződésekben

sem történhetnének balesetek, mégis ebben az esztendőben már tizenheten vesztették életüket, s hol van még az esztendő vége. Különösen megrázta a közvéleményt a tavaszi mindszenti tragédia, amikor egyszerre öten vesztették az életüket, mert egy kisbusz a sínre hajtott az érkező vonat előtt. A vasúti átjárókban történt balesetek magas száma miatt nyílt levelet írtak a mozdonyvezetők a közlekedőknek, legyenek azok gyalogosok vagy gépjárművezetők. Arra kérnek mindenkit, tartsák be a KRESZ előírásait, hiszen a

mozdonyvezetőket is hazavárják a szerető családtagok. Márpedig ha egy gyorsan suhanó szerelvény előtt feltűnik egy gépjármű, a fizika törvényszerűségeinek nem lehet

parancsolni... A mozdonyvezetők szerint inkább legyünk türelmesek, inkább késsünk el a találkozóról pár percet, mintsem hogy ne érjünk oda sohasem. Számos közlekedésbiztonsági akciót szerveztek már a vasúti kereszteződésekben történő balesetek megelőzése érdekében, mégis újra és újra tragédiákról szólnak a híradások. A közelmúltban egy mindszenti vasúti átjáróban öten vesztették életüket egy kisbuszban, mert az a tilos jelzés ellenére akart átmenni a síneken. Jól emlékezhetünk még arra a tavalyi újfehértói balesetre is, amikor egy traktor hajtott fel az éppen érkező szerelvény elé.

Soha nem tértek haza

A vasúti átjárókban történt balesetek kimagaslóan magas száma miatt a napokban a mozdonyvezetők nyílt levélben kérték a közúti közlekedőket, hogy tartsák be a KRESZ szabályait, körültekintően közelítsék meg a vasúti átjárókat, hiszen mindenkit hazavárnak: úgy a gépjárműben utazókat, mint a vonaton ülőket.

A nyílt levélben többek között a következőket olvashatjuk: „Sajnálatos módon az utóbbi időben sok hír szól a vasúti átjárós balesetek megnövekedett számáról. 2022 májusáig már 39 vasúti átjárós baleset történt, amelyekben tizenheten vesztették életüket, annyian, mint tavaly egész évben. Ezeket a baleseteket kivétel nélkül mindig a figyelmetlenség és a KRESZ szabályainak be nem tartása okozta. A döbbenetes számok mögött elmúlt életek, gyászoló családok, a súlyos sérülések okozta maradandó fizikai és lelki traumák állnak. Ezeket a sorokat olvasva valószínűleg a legtöbben kizárólag a balesetet elszenvedett közúti közlekedőkre gondolnak, azonban pontosan ugyanez igaz ránk, mozdonyvezetőkre is.

Az utóbbi években több kollégánk is életét vesztette szolgálatteljesítés közben, akik reggel elmentek dolgozni, de már soha nem tértek haza. Őket is hazavárták… Mit érez a mozdonyvezető, amikor a vasúti átjáróban meglát egy autót, teherautót, kerékpárost vagy gyalogost? Elsősorban tehetetlenséget. Gyorsfékezünk, de a vonat fékútja több száz méter. Ez az egyetlen lehetőségünk, és nagyobb jármű esetén – ahogy tanították az idősebb, rutinos mozdonyvezetők – a géptérbe szaladni, hogy túléljük az ütközést....

....Kérünk minden közúti közlekedőt, hogy tartsák be a KRESZ szabályait, és a vasúti átjárót minden esetben fokozott körültekintéssel közelítsék meg! Tilos jelzés esetén soha ne hajtsanak rá autóval vagy kerékpárral a sínekre, és ne gyalogoljanak át az átjárón. A vasúti fénysorompó fehér villogó fénye nem szabad áthaladást jelent, csupán annyit, hogy a berendezés működik, de ez esetben is meg kell győződni arról, hogy egyik irányból sem közelít vasúti jármű...”

Azt hiszik, még átérnek...

Nyíregyházán élő vonatvezetőket kértünk meg arra, mondják el szerkesztőségünknek ők is a tapasztalataikat, milyen érzés vajon látni a világot a vonatvezetői fülke magányosságából.

A fiatalabbik szakember immár tizenöt éve kisvasúti mozdonyvezető, egykoron a Nyírvidéki Kisvasút vonalán ismerkedett meg a szakmával. Bőven van tapasztalata az emberi felelőtlenségről, nemtörődömségről. Bár látszólag a kisvasút meg sem közelíti a nagy testvérét, azért higgyük el neki, éppen olyan veszélyes lehet, ha figyelmetlenek vagyunk.

– Mostanában egy szomszéd megyei kisvasúton dolgozom. A szakaszon elvétve van sorompó, leginkább stoptáblák védik a vonat elsőbbségét. Mehetne a vonat gyorsabban is, de a balesetek megelőzése érdekében alacsonyabb sebességet írnak elő a szabályok, hogy még időben meg tudjunk állni – mondta el érdeklődésünkre a mozdonyvezető.

– A szabálytalankodók gyakran arra hivatkoznak, hogy nem jár erre vonat, vagy nem gondolták, hogy éppen most fog jönni. A vasúti átjárókban kötelező kürtölnünk, hogy felhívjuk az emberek figyelmét, de semmiféle tiszteletet nem kap meg tőlük a szerelvény. Felelőtlenek az emberek, azt hiszik, hogy még átérnek a vonat előtt autóval, motorral, kerékpárral vagy éppen gyalog. Nem kívánom senkinek sem azt az érzést, amikor egy ilyen szituációban vészfékeznem kell.

– Nagy a holttér a mozdony hosszú orra miatt, amíg le nem szálltam, s nem mentem előre, nem tudom, hogy mi történt. Nem kívánom senkinek sem azt az érzést, ami olyankor lejátszódik bennem. Szerencsére végül soha volt balesetem, időben tudtam fékezni. Nem tudom, hogy lehetne rávenni arra az embereket, hogy azért a néhány perces előnyért ne tegyék kockára saját és szeretteik életét.

A másik megkérdezett mozdonyvezető napjainkban már nyugdíjas, egykoron a Dunától keletre, főleg Záhony és Budapest, Záhony és Szeged között közlekedett járművével harminc éven keresztül.

Magnókazetta, mobiltelefon

– Voltak veszélyes helyzeteim, de szerencsére nem történtek tragédiák. Minden átjárónál kötelező dudálni, s én ezt nagyon következetesen be is tartottam. Sok helyen van olyan átjáró, amelyik rendkívül forgalmas, például Apafa és Debrecen között is van legalább 4-5 ilyen. Amikor ezekhez közeledtem, a sebességet nem kellett lecsökkenteni, de fokozottabban figyeltem, cikázott a szemem ide-oda, hogy nem tűnik-e fel előttem hirtelen valaki, vagy nem hajt-e be elém valamilyen jármű, ugyanakkor dudáltam és dudáltam, ez volt a lényeg.

– Amikor voltak tanulóim, mindig figyelmeztettem őket, hogy a tavaszi mezőgazdasági munkák idején nagyon ügyeljenek a traktorosokra, mert azok mindig rohannak. Kértem a fiatalokat, ne legyenek restek, dudáljanak, hiszen ezzel saját magukat is védik, nem csak a járműben ülőket. Mást nemigen tehetünk, hiszen 120 kilométer/óra sebesség mellett ötszáz méter a fékút, ha valaki bejön az átjáróba, mikor már a közelben vagyunk, akkor elkerülhetetlen az ütközés – magyarázta a nyugdíjas vasutas.

– A balesetek gyakori oka a figyelmetlenség, nem is az, hogy néhány perccel hamarabb érjenek a céljukhoz. Egy kolléga balesetét az okozta, hogy a női sofőr a magnókazetta kicserélésével volt elfoglalva, s úgy hajtott fel a sínekre. Napjainkban leginkább a mobiltelefon vonja el az emberek figyelmét a vezetéstől. KM



Borítókép: Tavaly áprilisban Újfehértónál egy traktoros hajtott fel az érkező vonat elé... | Archív fotó: Pusztai Sándor