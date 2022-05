Lapunkban folyamatosan beszámolunk arról, hogy a helyi és a megyei egyesületek, civil szervezetek hogyan igyekeznek segíteni az orosz–ukrán háború elől hazánkba menekülő családokon.



A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását segítő, koordináló Start Nonprofit Kft. az egyik nyíregyházi telephelyén, az Esély Centrumban nyújt szállást és segít több menekült családon is.



Vannak, akik kivárnak



– A háború kitörésekor, az első hullámban negyvenhét menekültet szállásoltunk el, azóta is vannak nálunk többen. Ingadozó a létszám, mert sokan továbbutaznak nyugatra, ám néhányan kivárnak, és ha véget ér az orosz–ukrán háború, azonnal visszatérnének Ukrajnába – mondta lapunknak Balogh Zoltán, az Esély Centrumot működtető Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója. Hozzátette, náluk most két olyan család is van, akik szeretnének hazamenni.



– Egy család innen továbbment Bécsbe, de visszajöttek, és lakást szerettek volna kapni. Ilyen szinten azért nem tudunk segíteni, hiszen a mi lehetőségeink is korlátozottak. Jelenleg tizenkét menekültet látunk el, nekik szállást, étkezést, ruhákat, adott esetben orvosi ellátást biztosítunk – sorolta Balogh Zoltán, akitől megkérdeztük, az emiatt felmerülő pluszkiadásokat miből finanszírozzák. Megtudtuk, hogy a megyei védelmi bizottságtól támogatást kapnak a menekültek elszállásolásáért és ellátásáért.



– A megyei védelmi bizottsággal szerződést kötöttünk, ennek értelmében a menekültek orvosi ellátását is biztosítanunk kell, amire egyébként már több alkalommal volt példa. A gyermekeket sajnos már többször be kellett vinnünk a kórházba, ahol gondos és szakszerű ellátást kaptak, amit szeretnénk megköszönni dr. Dicső Ferencnek főorvosnak, a gyerekosztály vezetőjének – fogalmazott Balogh Zoltán.



A Start Nonprofit Kft. vezérigazgatójától megtudtuk, az Esély Centrumban lelt ideiglenes otthonra egy krivoj rogi házaspár is, akiknek négy gyermeke közül az egyik mozgássérült.



Balogh Zoltán kiemelte, ennek a gyermeknek, illetve a családjának az ellátásába az Európai Unió is „besegít”.



– A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége anyagi forrást kap az uniótól, így ennek a családnak, illetve a mozgásában korlátozott gyermeknek az ellátását ebből a támogatásból finanszírozhatjuk – tette hozzá Balogh Zoltán.



Egy bányában dolgozott



Maidebura Denis Krivoj Rog egyik vasércbányájában dolgozott, amikor Ukrajnában kitört a háború. Egyik napról a másikra felzúgtak a légvédelmi szirénák, onnantól pedig sem neki, sem a családjának nem volt egy nyugodt perce sem.



– Édesanyámmal, Tatjánával, feleségemmel, Anasztáziával, illetve négy gyermekemmel, Olgával, Viktóriával, Viktorral és Maximmal (ő az, aki mozgássérült, a szerk.) március 15-én jöttem a határon. Az ukrán szabályok szerint az, akinek négy gyereke van, nem köteles Ukrajnában maradni – mondta lapunknak Denis, akinek szavait az Esély Centrum egyik munkatársa, Rohály Ottó tolmácsolta.



A bányász végzettségű férfitól megtudtuk, Krivoj Rog a maga 134 kilométerével a világ második leghosszabb városa. Azért olyan nagy alapterületű, mert szétszabdalják a környék vasércbányái.



– Amint lehet, szeretnék hazamenni a családommal. A magyaroknak, a nyíregyháziaknak, az Esély Centrum dolgozóinak nagyon hálásak vagyunk azért, hogy befogadtak bennünket és enni adnak nekünk, van hol aludnunk. Jó kezekben vagyunk. Amikor március közepén átléptük a határt, először három hetet Anarcson töltöttünk, ott a gyerekek iskolába is jártak.



– Sajnos, voltunk a gyerekkel a kórházban is, de ott is nagyon kedvező tapasztalatokra tettünk szert – mondta lapunknak a családfő, akitől megtudtuk, az iskoláskorú lányai telefonon, online kapnak tanulnivalót, így a napi szintű tanulást nagyban megkönnyítené egy laptop.



Maidebura Denis lapunknak elárulta, napközben sokat vannak a szomszédos játszótéren, de a múlt héten a belvárosi Csodavárban is jártak, ahol remekül érezték magukat a gyermekeik, akik még egy speciális fejlesztőfoglalkozáson is részt vehettek.



– Nemcsak mi, hanem még a centrumban élő másik család is elkísért bennünket a Csodavárba – tette hozzá a krivoj rogi férfi.



És hogy az Esély Centrumban elszállásolt menekült családok számára mit hoz a jövő?



Ezt még senki sem tudja biztosan, de mint azt Balogh Zoltán, a Start Nonprofit Kft. vezérigazgatója távozásunkkor elmondta, igyekeznek átmeneti munkát találni nekik: a nőket a konyhán, a férfiakat pedig a belvárosi nyomdában szeretnék foglalkoztatni, ezzel azonban egy darabig várni kell, míg az adminisztrációs hátteret megteremtik ehhez.