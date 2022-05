– Sajnos vasárnap este már nem volt idő városnézésre, mert nagyon későn értünk a szállodába – fűzte hozzá a műsorvezető. – Azt azonban így is láttam, hogy milyen sokat szépült Nyíregyháza! Korábban sokszor jártam itt, még előző rádióműsorokkal, és nagyon jó emlékeim vannak innen. Például valamikor ezer éve rajthoz álltam itt egy gokartversenyen Palik Laci ellen, de végül Héder Barna nyert és a Bumeránggal is többször jártunk a városban. Emlékszem, hogy Miló Viki, aki még akkor itt lakott, egyszer eljött hozzánk a stúdióba, illetve a Nyíregyházi Állatparkból is jelentkeztünk egyszer egy műsorral, ahol Boros Lajos lemerült a cápák közé. Nem csak a munka miatt jártam erre, az állatparkot a kislányommal és az anyukájával is meglátogattam már.

Lovász László – ahogy ő fogalmazott – amikor az utazásait tervezte, Nyíregyházát és környékét eddig méltatlanul elhanyagolta, de nagyon tetszett neki a város, így biztosan visszatér majd, különösen az állatparkot és a Lego-gyárat nézné meg közelebbről. Az adás alatt pedig szuperül érezte magát, a ragyogó napsütés és ez emberek lelkesedése nagyon jó hatással volt rá.

Arcok a nevek mellé

– Mérhetetlenül nagy az a szeretet, amit kapunk ilyenkor – hangsúlyozta Lovász László. – Teljesen más, amikor reggelente bemegyünk a stúdióba és csináljuk a megszokott dolgunkat, hogy mindenki boldog legyen. Amikor viszont szemtől szembe találkozunk a hallgatókkal, és megtapasztaljuk, hogy milyen fontos része vagyunk az életüknek, az hihetetlenül jó érzés.

A két műsorvezető arról is mesélt, hogy sok hallgató szinte családtagként, barátként tekint rájuk, és úgy is kezelik őket, amikor találkoznak. A stúdióból csak SMS-ekkel tartják a kapcsolatot a rajongókkal, és sokuk már régi ismerősként írja nekik rendszeresen az üzeneteket. Aztán, amikor turnéra indulnak, és bemutatkozik nekik egy hallgató, hogy „én vagyok Joci, a bordíler”, végre arcokat is tudnak csatolni a becenevekhez – ez pedig elképesztő élmény.

Folytatják a turnét

– Sokszor már nekünk is olyan, mintha régi barátokat köszöntenénk – fűzte hozzá Bochkor Gábor. – Vasárnap például, amikor a buji családnál voltunk látogatóban, a hölgy, Kriszti elmesélte nekem, hogy 13 éves kora óta hallgat engem. Pedig ma már egy felnőtt nő, édesanya! Ezeket a sztorikat hallani, és megtapasztalni a hallgatók szeretetét, ez nekünk is kell. Ilyenkor feltöltődünk.

Erre pedig most lesz lehetőségük: a Szívesen! turné egész héten folytatódik: Nyíregyháza után még Békéscsabán, Szolnokon, Győrött és Kaposváron indíthatják a reggelt az érdeklődők Bochkor Gáborral és Lovász Lászlóval.



Borítókép: Bochkor Gábor a Kelet-Magyarországot is fellapozta adás közben | Fotó: Dodó Ferenc