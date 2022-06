Küldetése az igehirdetés



Az ünnepélyes alkalomra megjelentek a nyírségi egyházmegye lelkészei, az egyház presbiterei és a megyeszékhely közéleti vezetői. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Jeremiás próféta első könyvéből idézett. Az ige üzenetében kiemelte, az Úr végigkíséri az ember életét egészen az anyaméhtől, s kiválaszt bennünket egy-egy feladatra. A papi szolgálat küldetés, amiről nem ember, hanem Isten dönt. Fontos, hogy legyen „Isten táplálta küldetéstudata” a pásztornak, mert enélkül a lelkészi munka elképzelhetetlen. – Isten nem győzködi a pásztort, hogy majd beletanul a munkába, hanem Ő teszi alkalmassá arra, „megérinti az ajkát, és szájába adja a saját igéjét”. Megbízza az ige hordozásával. Ez erő, s amikor a lelkész megérzi, hogy képes erre, feltámad benne a bátorság, hogy Krisztust hirdesse. Csodálatos ez az érzés – mondta a püspök. Azzal folytatta, hogy komplex munka az övék, olyan, ahol az építés mellett ha a helyzet úgy kívánja, rombolni is kell, irtani, gyomlálni. Arra kérte az új lelkipásztort, lépjen fel az életellenes, emberellenes, keresztényellenes hangokkal szemben, s legyen újító. Ám ez az újítás előremutató, fejlődést szolgáló legyen, ne csak a divat kedvéért újítson. Ebben az új templomban, a mögötte épülő óvodába hozzon egy gyökeresen új kezdetet a munkája, és a közösség fogadja be a kicsiket, növelje a kereszténységet. Próbáljon meg minden gyülekezeti taggal egyénileg, személyesen foglalkozni. Örömteli, hogy épp egy fiatalos, gyarapodó és fejlődő városrészben szolgálhat majd Nagy József.



Nyírségi szolgálat



Az igehirdetés után a beiktatási ceremónia következett. Nagy Józsefet dr. Gaál Sándor esperes áldotta meg, majd néhány szóban bemutatta az örökösföldiek új lelkészét. Megtudtuk, 1981-ben született Debrecenben, háromgyerekes hitvalló család második gyerekeként ott nevelkedett fel. Tanulmányait Debrecenben végezte, zenét tanult: zongorázott és gitározott. Debrecenben érettségizett, Németországban egyházi fenntartású intézményben diakóniai szolgálatot látott el.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen teológus-lelkészi tanulmányokat folytatott. Göttingenben tanult teológiát. 2007-ben tette le lelkészképesítő vizsgáját, segédlelkész lett Ramocsaházán, majd 2008-ban lelkipásztorrá szentelték, és Debrecenben szolgált. A Nyírségi Református Egyházmegyébe egyházmegyei missziói lelkészi munkára érkezett, Rakamazon 4 évig, Nyírteleken 3 évig szolgált, ezután a nyírpazonyi református közösséget vezette. 2018-ban az örökösföldi városrész pásztorolására kapott meghívást, azóta együtt él ezzel a közösséggel, felségével és 7 gyermekével.



– Azt kívánom nektek és e közösségnek, hogy legyetek aktívak, sugározzátok azt, amit ez a református építmény üzen, és benne az Istent. Lássák rajtatok és a gyülekezet egész közösségén, a lelkipásztori szolgálat minden mozzanatán, hogy veletek van az Isten – mondta útravalóul az esperes, aki jelképesen átadta a templom kulcsát, az egyházközség pecsétjét és a Szentírás könyvét a beiktatott lelkésznek, majd a Nyírség lelkészei kívántak áldást Nagy Józsefre.



Szükség van megerősítő jelekre



Mély mondanivalóval bíró igét hozott magával az alkalomra a beiktatott lelkész. Józsue könyvének második fejezetéből idézett, amikor Józsue kémeket küld Jerikóba, és Ráháb megmenti őket.



– Sokan ismerik ezt a történetet... Mit jelent ez ma? Mi az üzenete számomra? Megerősítést jelent, hogy ez a mai alkalom megerősít lelkipásztori munkámban, ebben a gyülekezetben. A szolgálatom tovább folytatódik, a gyülekezet is továbbhalad, de mindkettő erős jelzést kap, hogy amit Isten akarataként felismertünk, elfogadtunk, abban mi nem a magunk esze szerint jártunk el, hanem az Isten terve, az Isten szándéka teljesült. Szükséges, hogy életünkben időről időre legyenek megerősítő jelzések. A modern kor embere feed-backnek, visszacsatolásnak nevezi ezt a jelenséget, amely szerint: halad az ember a maga útján tovább. Azt gondolom, nem kell félnünk megerősítő jelzéseket kérni Istentől, mert Ő is így akar vezetni bennünket. S a hogyan a történetben is fellelhető, az ember egy-egy nagy feladat előtt megáll, talán el is bizonytalanodik, de ez a megtorpanás természetes, az Úr szava pedig segítséget jelent a folytatásban. Sok áldást kaptunk most, biztató szavakat, egy testvéri közösséget, amely megerősít engem a személyes életemben és a közösség életében is – fogalmazott a lelkipásztor.



Dr. Szabó Tünde ország­gyűlési képviselő is gratulált a tisztséghez, s mint mondta, a magyar nemzet identitásának megtartásában, társadalmi feladatokban jelentős szerepet vállalnak az egyházak, köszönet érte. Itthon templomok épülnek, közösségek alakulnak, a kereszténység védőbástyái vagyunk. Nyíregyháza polgármestere szintén felidézte a templomépítést, örömét fejezte ki, hogy új óvodája lesz a városnak, hiszen példás együttműködés jellemzi a város és a református közösség viszonyát. – Az önkormányzat biztosított területet az építkezéshez – említette dr. Kovács Ferenc, aki sok erőt és egészséget kívánt a lelkipásztornak. Hozzátette, éppen ezekben az időszakokban, amikor egy járvány után vagyunk, háború dúl a szomszédunkban, s gazdasági nehézségek jönnek, szükség van egymást támogató közösségekre, hitbéli megerősítésre. Sápi Tamás egyházközségi főgondnok zárta a köszöntőket, s adta át a presbiterek ajándékát: a Szentírást díszkötésben, a reformátusok új énekeskönyvét.