A nyíregyházi önkormányzat szervezésében a Hősök temetőjében rendezték a koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést.



– Ha belegondolunk a történelmi tanulmányainkba, tele vagyunk hősökkel. Példát meríthetünk Dugovics Titusz, Esze Tamás, II. Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos életéből – kezdte emlékező beszédét dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere. – Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchiában mintegy 4 millió embert soroztak be, 661 ezren meghaltak (köztük 350 ezer honfitársunk), több mint 700 ezren pedig megsebesültek. A történelem útjai kiszámíthatatlanok. Az ember embernek farkasa. Itt, a Hősök temetőjében több mint 1600-an nyugszanak. Emlékezzünk rájuk, a magyar hősökre. Azt kívánom, hogy a jövőnk legyen békésebb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb!



– Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére – jelentette ki dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. – Anyai dédapám hazatért az első világháborúból, sokat mesélt mindarról, amit átélt. Anyai nagyapám hivatásos katonaként 1944-ben elesett Budapest ostrománál. Kötelességünk, hogy emlékezzünk, hajtsunk fejet a hősök, az áldozatok előtt.



A kommunista diktatúra idején nem tartották meg a magyar hősök emlékünnepét. A rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott LXIII. törvény a korábbi ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Nekünk, magyaroknak talán túlontúl sok hősünk van, ami kitörölhetetlen veszteség egy család életében. Sokszor bánt velünk mostohán a történelem. A világ örökre megváltozott. Jelenleg is aggódva figyeljük a tőlünk egy határnyira történteket. Magyarország kormánya békepárti, és az is marad.

„A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről” szóló törvényben rögzítették, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánítja”.



– A magyar történelem viharos századai során a hőseink példát mutattak a hazaszeretetről. A kötelességtudatuk követendő számunkra. A mi feladatunk a tisztelgés az emlékük előtt – mondta Vantal Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka. – Az itt élők biztonságáért vívjuk a jelenkor küzdelmeit. A katonáink azért szolgálnak, hogy az emberek békében, biztonságban éljenek. Hajtsunk fejet valamennyi önfeláldozó hős előtt, kegyelettel ápoljuk és őrizzük meg emléküket az utókor számára!



