Sorozatunkban azokat a kincseket mutatjuk be, amiket a megyei értéktárbizottság felvett a büszkeségeink közé. A megyei értéktárnak része az újfehértói izraelita temető is.

Neológok és ortodoxok is

Az első zsidó családok Újfehértóra a XVII. század végén költöztek be. A mai Farkasnyári út környékén bérelték az első kocsmát, illetve kocsiváltó helyet. Később több család talált otthonra a településen, földbérléssel és kereskedelemmel foglalkoztak. A XIX. század végére a város lakosságának körülbelül a 10 százalékát a zsidóság tette ki. A Galíciából érkezők az izraelita vallás neológ és ortodox ágát is gyakorolták Újfehértón. Meghatározó szerepet töltöttek be a gazdasági és a kulturális életben. A városban több csodarabbi is élt, útmutatásukért, tanácsaikért messze földről is ellátogattak a zsidók. Közülük kiemelkedik Silbermann Ferenc, aki 1897-ben halt meg. A sírja a zsidó temetőben található – olvasható az Értékek a szikesen című kiadványban.



Borítókép: Az újfehértói zsidó temető egy részlete | Fotó: KM