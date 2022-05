A Történelmi Hadi Akadémia koordinálja azokat a múltidéző ügyességi próbákat, melyek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ajánlásával, „jó gyakorlat” minősítéssel rendelkeznek. A céljuk a magyarságtudat erősítése, a kulturális, történelmi, illetve keresztény hagyományok megismertetése a fiatalokkal.

Fegyversimogató játszótér

– Még a tanév elején tartott rendhagyó történelemórát nálunk az alapítvány egyik munkatársa. Igencsak elnyerte a tetszését iskolánk parkja, hatással voltak rá az organikus stílusú épületeink, valamint a játszóterünk. Mivel azon az órán a gyerekek nagyon érdeklődőek voltak, nem sokkal később megkerestek bennünket az alapítványtól azzal, hogy tavasszal a Makovecz Imre Általános Iskola parkja lehetne az első helyszíne egy különleges hadijátéknak, amit az országban csak néhány településre visznek majd el a későbbiekben – mondta el az előzményeket Ardainé Tóth Zita intézményvezető-helyettes.

Különleges és maradandó élményt szerezhettek azok a gyermekek és fiatalok, akik szerették volna megcsinálni a Történelmi Hadi Akadémia próbáit. Ezeket a történelmi korok vitézei űzték a becsületük kivívásáért és az erőnlétük megtartásáért. Állomásaikon mindenki kiválaszthatta a számára legizgalmasabb kihívást. A csatacsillagdobásnál nagy koncentrációra és figyelemre volt szükségük az érdeklődőknek. A megfáradt kis „lovagokat” a páncél- és fegyversimogató játszótérre várták, ahol kézbe vehették azokat a harci eszközöket, amiket a lovagok használtak.

A legkedveltebb programjaik egyike a mezei csatajáték, ahol magyar–török csapatok vívnak egymással, polifoam­szablyák, pajzsok, fokosok, buzogányok és kardok használatával, illetve a vívóverseny, ahol párviadalban küzdenek meg egymással a kör közepén a versenyzők, a többiek pedig egy körben állnak, és drukkolnak nekik, a csapatszellemet erősítve. A győztesek meglepetést kaptak, hogy maradandó nyoma is legyen ügyességüknek. A két céltábla segítette az íjászatot, ahol a gyerekek próbára tehették erejüket, ügyességüket és koncentrációs képességüket, ahol nemcsak siker­élményt, de boldog perceket is szerezhettek maguknak. A kézműves-foglalkozásokon a gyermekek kézügyességének és kreativitásának fejlesztése, az önállóan létrehozott alkotás öröme, az eszközök megismerése és helyes használata volt a cél.

Aktív résztvevők lehettek

– Nagyon jól éreztük magunkat... Nem is gondoltuk, hogy ez ennyire jó lesz... Vagány volt kipróbálni a lovagi fegyvereket... – vágtak egymás szavába a csillogó szemű tanulók.

Ardainé Tóth Zita büszke arra, hogy „a tavaszi hadjárat” náluk, Csengerben debütált.

– Örültünk a megkeresésnek, illetve annak, hogy egy izgalmas és hasznos programot szervezhettünk a tanulóinknak, akik napokkal a rendezvény után is az élményeiket mesélték. Nem lepődtünk meg azon, hogy az első számú kedvenc az élő zenés aláfestéssel vívott csata volt. A hadijáték kiváló szabadidős tevékenységnek tekinthető, és oktatási célokat is szolgál, hiszen a diákok kézzelfogható közelségből ismerkedhettek meg a középkor fegyvereivel, ruházatával, számos információval gyarapodhattak. Nemcsak szemlélői, hanem aktív részesei is lehettek az eseményeknek.



