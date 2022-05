– Május 20-án, pénteken 9 órakor nyit a nyíregyházi Tófürdő. A tó vize jelenleg 19-20 fokos, de a kedvező előrejelzések alapján a nyitásra már 22-24 fokos is lehet – tájékoztatta lapunkat a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

„Kis mediterrán tengerpart”

A közleményben leírták: a 2019-es felújítás után a vendégek a „kis mediterrán tengerpart” jelzőt társították a Tófürdőhöz, a megújult zöldfelületek, sétányok, medencék és csúszdák valóban igazi tengerparti hangulatot nyújtanak.

– Társaságunk, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. ebben az évben is arra törekedett, hogy néhány újítással még kellemesebbé tegye a komplexumot. A felkészülés során a tópart friss Tisza-föveny borítást kapott, illetve a legkisebbek és szüleik számára egy napvitorlákkal árnyékolt pancsolót alakítunk ki. A két új csúszda korábban egy fúrott kútból kapta a vizet, emiatt hűvös volt a csúszdák vize. Erre az évre a csúszdák vízellátó rendszerébe kapcsoltunk egy szivattyút, melynek segítségével már a tó vizét forgathatjuk vissza a csúszdákra, így jóval kellemesebb hőmérsékletű a víz – említ egy újítást a strand üzemeltetője.

Megtudtuk, a hatályos jogszabályok értelmében a fürdők, így a Tófürdő is védettségi igazolvány, és száj­maszk használata nélkül látogatható, minden eszköz, medence és élményelem korlátozások nélkül használható. Az árak július 1-ig nem változnak, s továbbra is él a 16 óra utáni kedvezményes jegyvásárlás lehetősége.

Borítókép: Nyitásra készül a Tófürdő | Fotó-Archív: Dodó Ferenc