Kevés olyan üzemi, vállalati lap található hazánkban napjainkban, amely elmondhatja magáról, hogy folyamatosan működik már több mint fél évszázada. Az egyik ilyen újság a Felső-Tisza Híradó, ami a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Fetivizig) saját kiadványa, s aminek az első száma hatvan évvel ezelőtt, 1962. május 1-jén jelent meg Nyíregyházán.

Belső kommunikáció

– A hat évtizede útjára indult újság kiállta az idők próbáját – tájékoztatta szerkesztőségünket a „kis testvér” kerek jubileumáról Szamos Ferenc igazgatási osztályvezető. – A szerkesztő bizottság felkérésére készített publikációkat, tudósításokat, cikkeket szinte kizárólag csak a Fetivizig – és jogelődjeinek – munkatársai írták, és írják ma is. A lap legfontosabb feladata mindig a dolgozók tájékoztatása volt az időszerű ágazati, igazgatósági és társasági eseményekről, de emellett korszerű ismereteket, szakmai anyagokat, élménybeszámolókat, szervezeti és személyi híreket is közölt az olvasóival. A kiadvány hosszú éveken át meghatározó szerepet töltött be az igazgatóság belső kommunikációjában, hiszen akkoriban még nem létezett számítógép, okostelefon, internet. Az újság folyamatos megerősödését az is jól mutatja, hogy idővel a rendszeresen megjelenő számok mellett különkiadásokat is készítettek a kollégák a jelentősebb eseményekről, például emlékezetes árvizek évfordulóján vagy a víz világnapi ünnepségekkel kapcsolatosan – folytatta Szamos Ferenc.

Elektronikus formában is

– A kiadvány sokszorosítását huszonöt éven keresztül a munkatársak végezték az igazgatóság saját stencilgépén, és csak 1987-től készül nyomdában. Egy ahhoz hasonló stencilberendezés megtalálható a Fetivizig Vízügyi Történeti Gyűjteményében, csakúgy, mint a lap évfolyamonként beköttetett példányai, melyek már szintén muzeális értéket képviselnek. A nyomtatott változat mellett napjainkban az újság valamennyi száma elektronikus formában is megtekinthető az igazgatóság belső információs rendszerén, valamint a honlapján is.

Kordokumentum az utókornak

– Az is elmondható még a kiadványról, hogy a maga hatvanéves „munkaviszonyával” jelenleg a Fetivizig legrégebbi „aktív dolgozója”. Az igazgatóság bízik benne, hogy mint egyfajta kordokumentum még sokáig fennmarad, hogy bemutassa a Fetivizig mindennapjait, részletes tájékoztatást adva arról, mi történik a vízüggyel és a vízügyesekkel itt a Felső-Tisza vidékén – tette hozzá az igazgatási osztályvezető.



Borítókép: KM