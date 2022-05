Megyénkben szinte nincs olyan település, amelyik valamilyen módon ne venné ki részét az orosz–ukrán háborúból. Vannak falvak és városok, amelyek adományokat gyűjtenek, s ezzel segítik a menekülteket, illetve a Kárpátalján maradt embereket. S vannak olyan települések, amelyek szállást nyújtanak a hazánkba érkezőknek. Ez utóbbiak közé tartozik Tuzsér is. Az önkormányzat a Lónyay-kastély egyik szárnyában évek óta ifjúsági szállást működtet, ezt ajánlották fel az Ukrajnából elmenekült emberek számára.

Várják a háború végét

– A településünk az elsők között nyújtott segítséget az Ukrajnából elmenekült embereknek. Záhony polgármesterével, Helmeczi Lászlóval egyeztettünk az első napokban, s mi is ott voltunk az állomáson az érkező vonatoknál. Több éve működtetjük a közel ötven fő befogadására alkalmas ifjúsági szállót a kastély egyik szárnyában, s ez néhány nap alatt megtelt – mondta el érdeklődésünkre Ferkovics Tibor, Tuzsér polgármestere.

– Az elmúlt két hónapban már legalább százan megfordultak nálunk. Most 29 ukrán személy lakik a szálláson, közülük tíz gyermek. Van olyan felnőtt, akit már közfoglalkoztatottként alkalmazunk. Nem tudnak hová menni, várják a háború végét. Mindent megteszünk, hogy a hétköznapokat nyugodtabban viselhessék, tartalmasabban tölthessék, s hogy a megélhetésükkel se legyen probléma.

– A kezdetektől olyan személyek érkeztek ide, akik Ukrajna belsejéből jöttek, s többen közülük Görögországba, Olaszországba, Monte­negróba mentek tovább, mert oda fűzték őket családi kapcsolatok.

– Érdekes, hogy még a távolból is tartják velünk a kapcsolatot, hálásak minden segítségért, ugyanúgy, mint a jelenleg is itt élők.

Segítség civilektől, cégektől

– Az önkormányzat napi háromszori étkezést biztosít nekik, ezt eddig a saját költségvetésünkből fedeztük, talán most kapunk támogatást az ellátásukra az államtól is. Az önkormányzat sok segítséget kapott a civil szervezetektől, többek között a Tuzséri Református Egyházközségtől, a településen működő cégektől, például a Resilux Kft.-től és a Michelin Hungáriától.

– Jótékonysági és civil szervezetek képviselői hétről hétre felkeresnek bennünket, valamint önkéntesek is jönnek, hogy foglalkozzanak a kisebb gyermekekkel, amíg a szülők dolgoznak.

– A tíz ukrán gyermekből öt online oktatáson vesz részt, Ukrajnából tanítják őket a pedagógusaik. A szálláson van internet-hozzáférés, okostévé, vagyis a technikai feltételek adottak – tette hozzá Ferkovics Tibor.

Nem könnyű beszélgetni Annával és Fainával, a két fiatal édesanyával, hiszen az ukránon és az oroszon kívül más nyelvet nem beszélnek, e sorok írója pedig már olyan régen használta az 1960-as és 1970-es években tanult orosz nyelvet, hogy hirtelen még a legfontosabb kifejezések sem akartak beugrani.

Szerencsére segített a technika, a telefonba mondott magyar szavak hamar megjelentek írásban az anyanyelvükön.

Hálásak a magyar embereknek

Mint elmondták, Anna az 5 éves kislányával, Arinával Zaporozsjéből, Faina a 4 éves kisfiával, Artyommal Krivoj Rogból érkezett. A magyar–ukrán határt Záhonynál lépték át, s már akkor itt, Tuzsé­ron kaptak szállást. Sohasem jártak még Magyarországon. A férjek otthon maradtak, a kapcsolatot velük telefonon tartják. Napközben a gyermekekkel rajzolnak, játszanak, olykor tanítgatják őket.

– Ahogy kitört a háború, elmenekültünk otthonról, több mint két hónapja itt vagyunk – mesélte a két édesanya.

– A magyar emberek kedvesek, rendesek, csak hálával tartozunk nekik, hogy befogadtak bennünket. Nagyon hiányzik az otthonunk, de a gyermekek érdekében maradnunk kell. A nagyobbak már megértik, hogy mi a helyzet odahaza, a kisebbek nem tudnak semmit sem a háborúról, ők még élvezik az önfeledt gyermekéveket, bár nekik is hiányzik az édesapjuk és a megszokott otthoni környezet – érzékenyült el a két édesanya.

Borítókép: Artyom, Faina, Anna és Arina a kastély udvarán | Fotó: M. Magyar László