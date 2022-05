1962. május 4., péntek

Horgászni a Sóstói-erdőben?

Mi lesz a nyíregyházi erdő sorsa? - kérdik aggódva a város lakói. Nem minden ok nélkül: az ezerholdas sóstói oázis fái megöregedtek, a tölgyek nagy része a százéves életkort is meghaladta. Sajnos, egész erdőrészeket kellett emiatt kivágni, a helyükre telepített fák már nem tölgyek, hanem más fajták.

A Nyírségi Erdőgazdaság illetékeseihez, mint az erdő gazdáihoz fordultunk felvilágosításért. Elmondták, hogy a Sóstói-erdő nekik is szívügyük, hiszen jól tudják: egyedül ez védi a várost a homoktól és az északi szelektől. Ezért az a cél, hogy az erdőt úgynevezett örök erdőként tartsák fenn. Tervükben szerepel, hogy fáinak egészségvédelmi, nem pedig faáru-előállítási rendeltetése van. A megye akác- és nyárerdői bőven adnak ipari fát, tehát fenn lehet és kell is tartani városunk parkerdejét, még akkor is, ha az gazdaságilag nem kifizetődő vállalkozás.

Csak a kiszáradt fákat vágják ki - közölték, így került sor a Józsa-kút fáinak irtására is, ahol a legidősebb, beteg fák helyett azonnal új erdőrészt telepítettek. Miért nem tölgyekkel pótolják a hiányt? - kérdeztük. A válasz meggyőző: a Sóstói-erdő telepítésekor - tehát mintegy száz esztendeje - lényegesen feljebb volt a talajvíz. Idős emberek még azt is beszélik, az erdő területén egykor olyan vizes volt a talaj, hogy horgászni is lehetett. Azóta viszont szabályozták a Tiszát, az Ér-rendszert, lecsapolták a környékbeli vizeket. Főként az utóbbi tíz esztendő alatt igen megcsappant a lehulló hó, eső mennyisége is. A talajvíz jóval lejjebb vándorolt, ha ez így megy, lassan teljesen elhagyja az erdőt. Ma szinte csak száraz homok van, ez pedig nem képes tölgyet felnevelni.

Ezek ellenére erőltetik a tölgyet az erdészeti szakemberek, bár tudják, hogy még a tízéves tölgyek is kiszáradnak, nem nőnek és nemigen hajtanak a vízhiány miatt. Minden más fafaj, a nyír-, nyárfélék, fenyők telepítése sikerül, mert ezek szárazságtűrők. A tervben természetesen dekoratív fajok telepítése szerepel. Van egy tölgyfaj, a vöröstölgy, ez szárazság esetén is fejlődik - ezzel, s platánnal, fehér nyárral, fenyőcsoportokkal akarják felújítani az erdőt.