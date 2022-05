Két sajnálatos haláleset miatt üresedett meg a nyíregyházi 1-es számú és a 3-as számú választókerület egyéni képviselői helye. Az 1-es választókerület korábbi képviselője dr. Adorján Gusztáv 2020 októberében hunyt el, a 3-as választókerület képviselője, Lövei Csaba 2021 áprilisában halt meg. Mivel egyéni képviselői voltak körzetüknek és nem listáról jutottak be 2019-ben, ezért van szükség a voksolás kiírására. A nyáron már ki lehet tűzni a koronavírus-járvány miatt elmaradt időközi önkormányzati választásokat.

Központilag postázzák

– A pandémia idején a jogszabályok nem engedték meg a választást, a parlamenti voksolás lezárását követően lehetőség van időközi helyhatósági választásokat tartani. A Helyi Választási Bizottság kiírta mindkét egyéni kerületben az időpontot június 26-ára, vasárnapra – tájékoztatta lapunkat dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője.

Hozzátette, hogy országosan, központilag postázták a választási értesítőket minden érintettnek, aki esetleg nem kapta meg, a polgármesteri hivatalban érdeklődhet, ha kérhetik, első körben telefonon. Természetesen csak azok kapnak értesítést, akik a két választókerületben laknak.

Nincs küszöb és korlát

– Az egyiknél szűk hétezer szavazásra jogosult állampolgár él, a másikban bő 7 ezer. Hogy valaki jelöltként indulhasson, a szabályok szerint a választópolgárok 1 százalékának megfelelő aláírás összegyűjtése szükséges, azaz 69, illetve 72 ajánlás. Ahogyan minden választásnál, úgy most is fontos, hogy a választópolgár személyi adatai pontosan legyenek feltüntetve az ajánláson, kizárólag így érvényes. Az ajánlásokat május 23-ig lehet gyűjteni – tette hozzá dr. Szemán Sándor.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a voksokat június 26-án csak a megyeszékhelyen lehet leadni a választókerületekhez tartozó szavazókörökben, máshol nincs rá lehetőség. A mozgóurna igénylésének szabályai változatlanok, hasonlóan lehet megkérni, mint az országgyűlési voksolás alkalmával.

– Ami szintén fontos: az önkormányzati választásnál nincs küszöb és korlát, tehát akármennyien vesznek részt rajta, az mindenképpen érvényes, egyben eredményes is, ugyanis az nyeri a mandátumot, aki a leadott szavazatok közül a legtöbbet szerzi meg. Ha teljes szavazategyenlőség lenne, abban az esetben meg kell ismételni a választást.







Két nagy városrészt érint



Az utcajegyzéket a megyeszékhely honlapján, illetve a város honlapján a www.nyiregyhaza.hu-n lehet megtekinteni. Összefoglalva, az 1-es választókerület a belváros északi és keleti része, a centrumból indulva szinte a Jósavárosig, illetve a Bujtoson át az Örökösföldig ér. A 3-as választókerület a Jósaváros északi részét, illetve Sóstó felé a Korányi Frigyes utca két oldalát, a Korányi Kertvárost öleli fel, míg keleti irányban Örökösföld családi házas övezetét is érintve egészen Kőlaposig tart.