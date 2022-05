Dr. Senyei György Barna szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi fekvése miatt speciális helyzetben van, ez pedig hatással van a bíróságok munkájára is.



– Az előző évihez képest 2021-ben 19,6 százalékos ügyérkezés-növekedést regisztráltunk a Nyíregyházi Törvényszéken, csökkent a két éven túli peres ügyek száma. Felértékelődött a távmeghallgatás intézménye, ennek oka egyértelműen a Covid volt, s ezt a gyakorlatot viszont a jövőben is erősíteni kívánjuk, ez érdeke és igénye is a jogkereső közönségnek – fogalmazott az OBH elnöke. Dr. Senyei György Barna értékelésében kitért a 108 millió forint összértékű megyei fejlesztésekre is, melyek a járásbíróságokon dolgozó, illetve az ott megforduló ügyfelek kényelmét szolgálja.



– A 2021-es esztendő is számos kihívást állított a bíróságok elé, akárcsak a 2020-as – kezdte értékelését dr. Vadász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke.



– A munkánk során oda kellett figyelni a járványügyi szabályok betartására mind az ügyfeleink, mind a kollégáink egészségének megóvása érdekében. A jogalkalmazás is nagyobb körültekintést igényelt a gyakran változó veszélyhelyzeti jogszabály miatt, ami mind a polgári, mind a büntető, mind pedig a szabálysértési peres és nem peres eljárások szabályait is érintették. Mindezek mellett kellett biztosítani az ügyfeldolgozás folyamatosságát és a hatékony, időszerű ítélkezést – beszélt a tavalyi év kihívásairól a Nyíregyházi Törvényszék elnöke.



Dr. Vadász Mihály szerint a 2020-as megtorpanás után a törvényszékre és a járásbíróságokra nehezedő feladatok összességében, a 2019. évi szintet is meghaladóan nőttek.



– Vélhetően több ügyfelünk 2020-ban halasztotta a megindítani kívánt eljárást, amellyel 2021-ben már nem várt tovább. A nem szokványos időszak ellenére több ügyfeldolgozási mutatónkat sikerült javítani. A célunk 2022-ben sem lehet más, mint a bíróságok teljesítményének további javítása, az igazságkereső polgárok megelégedettségének növelése és az igazságszolgáltatásba vetett hitének erősítése – fogalmazott a Nyíregyházi Törvényszék elnöke. Hozzátette: a szomszédban dúló háborúval összefüggésben eddig „csak” két ügyük volt. Az egyik esetben egy menekülteknek gyűjtött segélycsomagot „dézsmált meg” egy elkövető, illetve egy embercsempész csoport gondolta úgy, hogy akcióba lép, egy, a menekültáradat miatt néhány napra fellazult, határellenőrző ponton. – A Nyíregyházi Törvényszék fel van készülve az elhúzódó háború miatti esetleges többletmunkára – zárta dr. Vadász Mihály.