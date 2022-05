Mátészalka, Csenger. ...és még öt nagyváros – Sárospatak, Visegrád, Szigetvár, Paks, Temesvár, Kolozsvár – fémjelzi jelképesen azt a héttornyot, amely névvel 2013 óta szerveznek világzenei koncerteket, méghozzá Makovecz Imre Kárpát-medencei tereiben. Így már azonnal érthető az elnevezés: Héttorony Fesztivál – ugyanis az idén 30 éve, hogy megépült Makovecz világhírű, héttornyú sevillai pavilonja. Kiss Ferenc, a fesztivál művészeti vezetője és alapítója alkotta meg az épület programzenéjét 1992-ben.



Eljutni vidékre is



– Az eseménysorozat megtervezése során továbbra is azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a népzene és világzene hazai és külföldi csúcsteljesítményei eljussanak vidékre és a szomszédos országok magyarságához is, valamint hogy a zene és építészet szerves kapcsolatára, és lelki gyökereinkre ráirányítsuk az emberek figyelmét – fogalmazta meg idei fesztiválköszöntőjében az esemény művészeti vezetője, Kiss Ferenc, megígérve azt is, hogy rendkívüli hangversenyek és kulturális programok várhatóak ezúttal is.



Nézzük tehát, mi várható május 28-áig, a tegnap már szárnyait bontogató fesztivál kínálatában! A fesztivál május 18-án Sárospatakon indult, majd Mátészalkán, Csengeren, Visegrádon, Szigetváron, Pakson, Temesváron és Kolozsváron találkozhatnak a világzene és népzene rajongói kedvenceikkel.

Mivel nagy öröm számunkra, hogy megyénk is érintett az eseménysorozatban, két programpontra külön is ráirányítanánk a figyelmet. Az egyik a Szent Efrém Férfikar koncertje, amelyet, a csengeri Úrszínváltozás görögkatolikus templomban tartanak május 19-én 19.30 órától. Az idén ünnepli 20 éves születésnapját Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttese, visszatérő vendégei a Héttorony Fesztiválnak. A nyolcfős kamaraegyüttes először lép fel Makovecz Imre egyetlen görögkatolikus templomában, így műsorukat is a helyhez igazítva alakították ki. A programban helyet kapnak a görög-bizánci és a pravoszláv hagyomány énekei egyaránt, de nem maradhat ki a Kárpát-medencei görögkatolikusság rendkívül gazdag vokális termése sem.



Muzsikálás KORTYtársakkal



A másik ajánlatunk Mátészalkára kalauzol a Képes Géza Kávéházba, ahol a Resti Kornél „eredetmegjelöléssel ellátott” zenekar ad majd alighanem felejthetetlen koncertet ugyanaznap 19 órától Hétpróba Folklorisztánban címmel. Mint a zenekar közreadta, Resti Kornél a múlt ködéből és a jövő előszeléből felbukkanó jelenség, az irodalom és egyéb emberi lomok szertelen leltárosa, bohém krónikása. Leginkább a századelő, illetve a Nyugat nemzedékeinek közkedvelt budapesti vendéglátóipari egységeiben és vidéki söntéseiben érezte jól magát, ahol megannyi – magát költőnek valló – naplopó rokonlélekkel könyökölhetett össze, majd koccinthatott a töredékesnek tetsző idő EGÉSZségére. Köztük: Kosztolányi Dezsővel, Karinthy Frigyessel, Krúdy Gyulával, Ady Bandival, Tamkó Sirató Károllyal, Berda Jóskával, Tersánszky Józsi Jenővel, József Attilával, Weöres Sándorral és a többiekkel. De nem csupán a már említett KORTYtársak, valamint a sorból kimaradt szellemi szesztestvérek zenés verseit éneklik, de elmerészkednek a tabáni Mélypince söntéséig, a párizsi Chat Noir kávéházba, sőt a Moszkva–Petuski vasútvonalon és Woodstockon át egészen a világ végéig.



Az ünnepi évforduló egyébként megjelenik a 2022-es fesztivál tematikájában, az építészeti előadások számos ponton kapcsolódnak a sevillai pavilonhoz, valamint a 2020-es dubaji magyar pavilonhoz, amely Csernyus Lőrinc, a fesztivál építészeti szakértőjének alkotása.



Programbontás



Május 19., Mátészalka, Csenger

Mátészalka, Képes Kávéház

18.30: Pénzes Ottó a Képes Kávéházról

19 óra: Resti Kornél-koncert



Csenger, Úrszínváltozás görögkatolikus templom

19 óra: Csernyus Lőrinc Sevillától Dubajig című előadása

Farkas Miklós építészeti kiállítása – Pallér 25

19.30: A Szent Efrém Férfikar koncertje

Május 21., Visegrád – „Makovecz-­piknik”, Erdei Művelődés Háza

11 óra: Paár Julcsi – Kerekerdő gyerekkoncert

13 óra: Térzene a Rézeleje fúvósokkal

14 óra: Katlan Tóni KultúrKonyha

16 óra: Mesedélután

16 óra: Visegrádi táborok, építészeti beszélgetések Salamin Ferenccel és Erhardt Gáborral

19 óra: Kerekes Band: Akusztik



Május 22., Szigetvár – Vigadó

18 óra: A Pannon Filharmonikusok fuvolanégyese

19 óra: Sevilla 92’ kiállítás és előadás – Turi Attila: Világzene a fókuszban

20 óra: Lakatos Mónika és a Cigány Hangok

21 óra: Ötödik évszak

Május 26., Paks – Szentlélek templom

18.30: Makovecz Imre – A Feltámadás Temploma kiállítás

19 óra: Tímár Sára koncertje

20 óra: Kacsó Hanga és Szabó Dániel duója



Május 27., Temesvár – Új Ezredév Református Központ

19.30: Makovecz-vándorok építészeti kiállítása

20 óra: Gryllus Dániel, Sumonyi Zoltán: Pál apostol – Dalok Pál levelei szerint, Előadják: Gryllus Dániel, Szirtes Edina Mókus, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák



Május 28., Kolozsvár – Törökvágási református templom

18 óra: Tóthfalusi Gábor építészeti kiállítása

19 óra: Herczku Ágnes és a Banda koncertje