A sok-sok megyei értékünk közül szerdán három került reflektorfénybe Nyíregyházán: a beregi keresztszemes hímzés, a tiszaadonyi kecskesajt és a nyíregyházi Tuzson János Botanikus Kert. A kincsek népszerűsítése érdekében középiskolásoknak hirdetett ugyanis videófilm-készítő pályázatot Szem-mÉrték címmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság, s a három legjobb kisfilm szerzője szerdán vehette át megérdemelt jutalmát a megyeházán.

Fontos a népszerűsítésük

Az eredményhirdetésre érkezett vendégeket Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság elnöke köszöntötte, majd levetítették a három nyertes videófilmet.

A pályamunkák megtekintése után Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke mondta el gondolatait. Megköszönte a középiskolások lelkes munkáját, s további alkotásra kérte őket, hiszen a megyei értékek népszerűsítésére szükség van, s a rövid videók könnyen eljutnak a fiatalokhoz.

A díjakat a nyerteseknek Seszták Oszkár és Baracsi Endre adták át. Az első helyet Németh József, a vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola diákja szerezte meg, aki filmjében arra kereste a választ, hogyan lehet napjainkban is a hétköznapok része a beregi keresztszemes hímzés. Második lett a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulója, Varga Izabella a tiszaadonyi kecskesajtról készített filmmel, míg a harmadik helyen a nyíregyházi botanikus kert felvételeivel Masa Vince, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulója végzett.

Kedvenc tantárgya a történelem

– Péter Ildikó magyar–történelem szakos tanárnő vetette fel az ötletet, hogy mi lenne, ha készítenék egy kisfilmet a beregi keresztszemesről. Az ötlet megtetszett, hiszen az egyik kedvenc tantárgyam a történelem, szeretem a hagyományokat, nagyon érdeklődöm múltunk régi eszközei, tárgyai, viseletei iránt, s ebbe beletartozik a keresztszemes is – mondta érdeklődésünkre Németh József, aki különdíjat is kapott.

– Fontosnak tartom, hogy őrizzük meg szokásainkat, hagyományainkat, s ezért is kezdtem a forgatásba. Igaz, nem volt könnyű a kisfilm megvalósítása, hiszen szereplőket is kellett keresnem hozzá, de szerencsére a felkért lányok, az iskolatársaim örültek annak, hogy részt vehetnek egy ilyen film forgatásában. Tanárnő gyűjti a keresztszemes tárgyakat, így könnyen hozzájutottunk hímzett kopogtatóhoz, szoknyához, övhöz. A hímzések mellett szerepelt a kisfilmben a vásárosnaményi Tomcsányi-kastély is, hiszen mint épített örökség, része a megyei értéktárnak.

Ösztönzés a továbbtanuláshoz

A tiszaadonyi kecskesajt ötletén nem sokat kellett gondolkoznia Varga Izabellának, hiszen a szomszéd településen, Tiszakerecsenyben lakik. – Sokszor elmentem az üzem mellett, s gyakran gondoltam arra, jó lenne bemenni és körbenézni. Ez a pályázat aztán lehetővé tette, hogy teljesüljön a vágyam – mesélte a 9. osztályos diáklány. – A videózás, a filmkészítés mindig is érdekelt, s ez a siker most további ösztönzést adott ahhoz, hogy egyszer majd talán operatőr vagy vágó lehessek.

Lírai képek, lírai zene

Masa Vince kénytelen volt kora tavasszal forgatni a filmjét a nyíregyházi botanikus kertben, s akkor bizony még nem mutatja a legszebb arcát a növényzet.

– Éppen ezért tudatosan kerestem a színeket, az üvegházban levideóztam a virágokat, játszottam a harmatcseppekkel, hogy ellensúlyozzam a kert kopárságát – válaszolta a felvetésre a művészetis diák.

– Kétszer is forgattam a helyszínen, mert első alkalommal túl gyorsra sikerültek a felvételek, csakhogy én sokkal líraibbra, lassúbbra szerettem volna elkészíteni az alkotást. A lírai képekhez természetesen lírai zenei aláfestés illett, édesanyám javasolta a kiválasztott zeneművet.



Borítókép: Seszták Oszkár, Masa Vince, Varga Izabella, Németh József és Baracsi Endre | Fotó: Sipeki Péter