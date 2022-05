Azt írta: "Sziasztok! A tegnapi napon a munkából hazafelé menet azt láttam, hogy egy zavart állapotban lévő fiatal srác a földön fekszik véres kézzel! Szeretném megköszönni annak a fiatal párnak, akik segítettek azzal, hogy az általam kihívott mentőt megvárták. Sajnos nekem a vonatom indulása miatt nem volt lehetőségem rá. Amit viszont szomorúan tapasztaltam, hogy rengetegen mentek el a fiú mellett segítség nyújtás nélkül. A srác nem részeg volt, hanem beteg, és ha nem hívok mentőt, valószínűleg nagyobb baj is történik. Remélem, jobban van. Mindenkinek szép napot, és ha tehetitek, maradjatok emberek ebben az embertelen világban!"



Sokan dicsérték a posztolót, amiért mentőt hívott a fiúhoz, ugyanakkor akadt olyan is, aki felhívta rá a figyelmet: ha a fekvő ember részeg lett volna, akkor is érdemes segíteni. "A részeg nem bűnöző, nem ártott senkinek, de ha például hagyjuk az úton feküdni, azzal veszélybe sodorhatjuk."



Forrás: Nyíregyen Hallottam