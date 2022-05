Első alkalommal rendeztek futóversenyt a kihívás napja apropóján Ibrányban május 21-én. Bár reggel az aranyat érő májusi eső öntözte a földeket, a csapadék nem vette el a nevezők kedvét, szép számban jelentek meg a Nagyerdő végénél felállított rajtnál.

Két távot is vállaltak

Bodnár Dóri vezetésével melegítettek be a résztvevők, majd megkezdődött a barátságos verseny.

Először az iskolás korosztály kezdett. A gyermekek hamar teljesítették az Almáskert bejáratáig tartó távot, de némelyik fiatalnak ez nem volt elég. A diákok közül ugyanis többen úgy döntöttek, folytatják a futást, és lefutották a felnőttek távolságát is, ami hét kilométeres szakasz volt a tiszai töltésen a strandlejárójáig. A célban Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere várta a versenyzőket, majd megköszönte a résztvevők, a segítők és nem utolsósorban a szervezők munkáját.

Beszédében kiemelte, büszke arra, hogy településen egyre többen mozognak, így igazi sportkedvelő várossá vált Ibrány. Bár a kiírás szerint ez egy futóverseny volt, a résztvevők másképpen élték meg a táv teljesítését, elsősorban maguknak kívántak bizonyítani. A remek hangulatú eseményen a barátságos jelleget fokozta, hogy a jelenlévők egymást is biztatták, így mindenki kellemes élményként élte meg a kihívást.

A szervezésben és a rendezésben közreműködött az Ibrányi Rendőrőrs, az Ibrányi Polgárőr Egyesület, ifj. Bogár Ferenc, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Felsőszabolcsi Szakaszmérnökség területi felügyelője, valamint Matyasovszki Tímea, Bodnár Dóri és Szikora Ildikó.

A szervezők köszönik mindenki segítségét, s ígérik, hogy jövőre folytatják.

Borítókép: A verseny egyik pillanata | Fotó: művelődési ház

Eredmények



Gyermekek: I. Hamvai Marcell, II. Hüse Luca, III. Imre Ádám

Felnőttek: I. Hornyik Zsombor, II. Nagy Miklós, III. Szakáts Áron