Jó ár, ingyenes lemondás, előleg nélküli foglalás és sok pozitív vendégértékelés mentén keres szállást a magyar. Bár a pandémia előtt már januárban lefoglaltuk horvátországi nyaralásunkat, idén ez inkább májusban kezdett el felpörögni – tájékoztatott a Szállás.hu. A portál felmérésében részt vevők kétharmada tervez nyaralást Horvátországban idén. 200 ezer forint alatt költene szálláshelyre a válaszadók fele, 200-300 ezer forinttal kalkulál a negyedük. Minden tizedik válaszadó 300-350 ezer forint, és 7 százalékuk pedig 400 ezer forint feletti szállásköltségre számít.



Fontos a tengerpart



„A foglalási feltételek között a kedvező ár mellett az ingyenes lemondás az elsődleges szempont, ezt követi az előleg nélkül foglalható opció és a sok pozitív vendégértékelés” – árulta el Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője. Azt is hozzátette, hogy a szálláshely kiválasztásakor fontos a tengerpart, strand, kikötő közelsége, a térségben könnyen megközelíthető látnivalók és kirándulási lehetőségek, a tengerre nyíló panoráma és a parkolás is.



Az online platform adatai szerint a horvátokhoz szóló, az idén megtett aktív foglalások száma közel ötszöröse a tavalyi év hasonló időszakában beérkezett foglalásokénak, és egyelőre 23 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben ugyanekkor. A foglalási érték azonban már 5,5-szöröse a 2021-es szintnek és 1 százalékkal nőtt 2019-hez viszonyítva. „A foglalási darabszám és értékváltozás közötti különbség legfőbb oka, hogy megnőtt a magasabb kategóriás szállások kereslete – mondta Kelemen Lili.

– 2019 végén a hotel kategória tudatos bővítésébe kezdtünk, aminek következtében egyre több hotel foglalható az oldalunkon.” A sajtószóvivő azt is hozzátette, hogy mindezek mellett áremelkedés is volt az elmúlt években, ami szintén hozzájárult a foglalási érték növekedéséhez. A foglalások hosszában is látható enyhe emelkedés a korábbi évekhez képest. A pandémia előtt január volt a legerősebb hónap a beérkező foglalások terén, ez eltolódott egyre inkább a nyár felé a járvány és a háború okozta bizonytalanság miatt.



A háború hatása



A válaszadók háromnegyede online szállásfoglaló portálon keres szállást. Már a felmérés résztvevőinek kétharmada bankkártyás fizetést részesít előnyben horvát nyaralása során. A készpénzhez szükséges pénzváltást tízből nyolcan itthon intézik el. Horvátországban a válaszadók negyede vesz fel bankjegyet ATM-ből. A Horvátországba indulók csaknem fele apartmant, 18 százalékuk 4-5 csillagos hotelt keres. Népszerűek még a 2-3 csillagos hotel (16,2%) és a panzió/vendégház (15,5%) kategóriák is. A Szállás.hu egy másik felmérése szerint a vendégek több mint kétharmada csak belföldi nyaralást fontolgat, negyedük külföldi és belföldi utazást is szervez, hat százalékuk csak a határon túl tölti el szabadságát. Tízből nyolc vakációzó magyart nem befolyásol az orosz–ukrán háború az üdülés tervezésekor. Körülbelül minden tizedik válaszadó viszont a háború miatt marad inkább belföldön. „Az anyagi okok a legmeghatározóbbak (92%) azok számára, akikre hatással van a nyaralás megszervezésére az orosz–ukrán háború” – mondta Kelemen Lili. Hozzátette: a háborús fenyegetettség (83%) és a magyarok nemzetközi megítélése (70%) is többeket foglalkoztat. A kutatás szerint arányaiban a terrortámadás esélye a legkevésbé befolyásoló félelem a vakáció megtervezésekor.