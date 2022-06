Péntektől csak magyar rendszámú autók tankolhatnak kedvezményesen a magyar benzinkutakon. Ez a hír villámgyorsan elterjedt Szlovákiában és Ukrajnában, mert csütörtök este nagyon sokan átjöttek Magyarországra tankolni.



Termelték a mínuszt



– Megrohantak, szinte megszálltak bennünket is csütörtök este a szlovák és az ukrán sofőrök, pedig a mi üzemanyag-állomásunk elég messze esik mind a két határtól – mondta el érdeklődésünkre egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei magánbenzinkút üzemeltetője, aki a neve elhallgatását kérte.



– Ez az információ nagyon gyorsan elterjedt a külföldi gépjárművezetők között, egy kis túlzással úgy is fogalmazhatnék, hogy tíz perc múlva már mindenki tudta, mind a két országban, s úgy tűnik, megérte nekik, hogy hozzánk is eljöjjenek. Mára azonban eltűnt mindenki, csupán hébe-hóba téved be egy-egy külföldi autós, s attól függően reagál, hogy milyen a vérmérséklete. Van, aki csodálkozik, van, aki mond valamit, van, aki legyint és továbbáll, s van, aki tankol, de nem a maximumot, ahogy előző nap csinálták a sofőrök, mert azok csurranásig töltötték a tankot.



A csütörtök esti roham természetes volt a számomra, amikor Ukrajnában volt olcsóbb a benzin, akkor mi jártunk át, s most ez megfordult egy pillanatra. Hogy most mindez visszaáll, nem áll, nem tudom, de ez az adminisztráció, ez az egész rendszer alaposan megnehezíti a munkánkat, ráadásul minden kedvezményesen eladott benzin literje után mínusz húsz forint a veszteségünk. Volt olyan napunk, hogy 400 ezer forintot csináltunk mínuszba. A tavalyi fejlesztési pénzünket, amit félretettünk, már beépítettük a veszteségbe. Ha ez így folytatódik, mi is azt mondjuk, hogy bezárunk. A „totemoszlopon” a benzin ára most is 480 forintot mutat, azonban a kút már a magasabb összeget, a piaci árat jelzi, amikor leveszi a vendég a pisztolyt. Mondjuk tíz litert tankol, a kút számlálója 7100 forintot mutat, a magyar rendszámú autósnak azonban kedvezményt adunk rá a kasszánál, így csak 4800 forintot fizet.