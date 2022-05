Immár 49. alkalommal ünneplik a gyermekkönyveket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban a megyei gyermekkönyvhónap megrendezésével. A különleges hónap célja, hogy a gyermekek figyelmét az olvasásra, az irodalomra, az alkotás örömére irányítsa. A könyvtár arra is lehetőséget biztosít, hogy a kisiskolások kortárs írókkal és költőkkel találkozzanak.

Tomasovszki Anita, az intézmény igazgatója elárulta, az idén Nemes Nagy Ágnes születésének centenáriumát ünneplik országszerte, ezért számos rendezvényt és vetélkedőt szerveztek hazánkban.

– Mi arra kértük a diákokat, hogy illusztrálják a költő műveit, ezért hirdettük meg a Tavaszi felhők rajzpályázatot, s a felhívásunkra 35 általános iskolából 307 pályamunka érkezett. Ebből 55-öt készítettek a felső tagozatos tanulók, míg az alsósok 252 alkotást. A műveket szakértő zsűri bírálta, és bizony nem volt könnyű dolguk: rengeteg színvonalas rajzot, festményt kaptunk, ráadásul sokakat szólított meg a költő életműve, és rendkívül ügyesen, mindenki a maga korosztályának megfelelően választotta ki a témáját – tudatta a könyvtárigazgató, aki a díjazás szempontjairól is mesélt.

Megszerettetik az olvasást

– Kiemelt figyelmet fordítottunk a jelentkezők egyéni munkájára, a kiválasztott készítési technika megfelelő alkalmazására, és az egyedi ötletek, látásmódok megjelenítésére is – részletezte Tomasovszki Anita, aki a gyermekkönyvhónap programjairól is szólt lapunknak.

Forrás: Sipeki Péter

– A könyvtárak általános célja, hogy megszerettessék az olvasást a fiatalokkal és a felnőttekkel is. Az előttünk állunk hónapban a gyermekkönyveké és azok íróié a főszerep, olyan szerzőket hívtunk meg, akik élményszerűen szólítják meg a legkisebbeket is. Holden Rose, vagyis Kovács Attila izgalmas előadásaival ejti rabul a fiatalok figyelmét, M. Kácsor Zoltán művei pedig kifejezetten népszerűek a könyvtárunkban. Közkedvelt író, akinek gyakran kölcsönzik a regényeit, s az óvodások kisiskolások a szüleikkel előszeretettel olvassák ezeket a történeteket. Arra is mindig figyelünk, hogy valamilyen évfordulóhoz kapcsolódjon rendezvényünk, így az idén Nemes Nagy Ágnes munkássága van a fókuszban. A városi hangos olvasási verseny pedig Romhányi Józsefhez kötődik. A botanikus kert az idén 50 éves, ezért június 2-án Boronkai Ferencné kertigazgató vetített képes előadását tekinthetik meg a diákok – ismertette a programkavalkádot Tomasovszki Anita.

A Tavaszi felhők rajzpályázat díjazottjai:



Alsó tagozatos kategória

3. helyezett: Koncz Bence, Kocsordi Jókai Mór Általános Iskola

2. helyezett: Jóni Mária Natasa, Vasvári Pál Általános Iskola, Nyírvasvári

1. helyezett: Tóth Márk János, Tiszadadai Holló László Általános Iskola



Felső tagozatos kategória

3. helyezett: Popovics Fanni, Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

2. helyezett: Bálint Zsanett, Tiszadadai Holló László Általános Iskola

1. helyezett: Nagy Réka, Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola