Az idén 10. alkalommal indította útjára az Unilever Magyarország Kft. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók körében a Mérnökök Ligája esettanulmányi versenyét. A háromfős csapatok egy valós eseten keresztül bizonyíthatták elméleti és gyakorlati tudásukat, hiszen egy konkrét gyári problémára kellett ötletes és hatékony megoldást találniuk.





A Mérnökök Ligája nyírbátori feladatára 5 egyetem 72 hallgatója jelentkezett, 36-an jutottak be a döntőbe, köztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is. A feladatok a pályakezdők angol nyelvű, prezentációs, LEAN problémamegoldó, valamint pénzügyi tervezéshez fűződő kompetenciáit vették igénybe, a zsűri értékelte a szemléletességet, a kreativitást, az összefüggések és kontextusok bemutatását, valamint a cég értékeinek megjelenítését is. A 3 hetes folyamat végén a megálmodott innovációkat a versenyzőknek szakmai zsűri előtt, angolul kellett prezentálniuk.



A hallgatók azt mondták, a verseny értékes tapasztalat volt nekik, különösen azért, mert a tudásukat egy nemzetközi vállalat is elismeri. Vadim Markin nyírbátori gyár- igazgató elmondta, hogy a ma valutája a készség, ezzel a versennyel pedig éppen ezeket tudják a fiatalok kiépíteni.