"Sziasztok! Évek óta gyűjtöm az esővizet a locsoláshoz, de ilyen még nem volt. Múlt héten is esett, az is ilyen sárga volt, habzott... kiöntöttem, kimostam a hordót... ma is esett, és ugyanaz... Más is tapasztalt ilyet?"

Forrás: L. Hajnalka / Nyíregyen Hallottam





Hamarosan egy másik hölgy is megosztott egy hasonló fotót.

Forrás: F. Sz. Judit / Nyíregyen Hallottam

"Igen! Az idén még nem tudtunk tiszta esővizet "befogni"..." - írta valaki más.



A megoldás sem váratott sokáig magára. A kommentelők szerint az esővízben lévő homok okozza ezt a különös látványt.



"Szahara homokja. Eső után az autómon is szokott lenni, a szélvédőn alig lehet átlátni." - írta valaki.



Forrás: Nyíregyen Hallottam