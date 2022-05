1982. május 1., szombat

Milyen lesz Újváros, Nyíregyháza legnagyobb lakónegyede?

Aki végigmegy a nyíregyházi Család utcán, egy első pillantásra is nagynak ígérkező építkezés körvonalait láthatja kibontakozni. Árulkodik erről már felépült ötszintes ház, a majdan tíz emeletet megtartó betonalap, de ha valaki csak a 4-es főúton hajt végig, az Északi temető előtti park feltúrása, az ott látható hatalmas átmérőjű csövek, egy alakuló új út itt is sejtetni engedi, hogy a megyeszékhely keleti részén történik valami.

Megkezdődött Újváros építése. Milyen lesz a megyeszékhelynek ez a része? Ami külsejét illeti, talán leginkább a még csak négy éve átadott Jósavároshoz, vagy a még épülő, de az idén befejeződő Szamuely-lakónegyedhez hasonlítható, hiszen Újvárosban is házgyári elemekből épülnek majd a lakások, ötszintes házak oldják majd a tízemeletesek által keltett egyenváros-hangulatot, s a mostani lepényépületekhez hasonlóan helyezkednek majd el az Újváros közintézményei. Hasonlít majd elődeihez ez a városrész abban is, hogy a lakásokkal nagyjából egy időben készülnek el a kereskedelmi, szolgáltatói létesítmények, az oktatási, a kulturális és egészségügyi intézmények, de különbözni is fog: mégpedig abban, hogy valamennyinél nagyobb lesz. Jósaváros közel 4 ezer lakásában megközelítően 20 ezer ember él, a Szamuely-lakótelep 1600 lakásában közel 8 ezer ember talált és talál otthonra, Újvárosban pedig a VII. ötéves tervben mintegy ötezer lakás lesz, s mintegy 25 ezren lakhatnak majd ebben a városrészben.

Ez az időszak azonban még nagyon távol van, ám akkor is sikeresnek értékelhetjük majd a beruházás programját és ütemét, ha év végére körülbelül négyszáz, az ötéves terv végére pedig 1800 lakás válik lakhatóvá. A kivitelezés jól, a terv szerint halad. Villamos energia van, a távfűtési vezetékek építése is kezdődik, a Marx téren látható nagy átmérőjű csövek pedig Újváros ivóvízellátását hivatottak megoldani.

Hogy milyen lesz Újváros, azt egyelőre csak térképen láthatjuk, az ilyenkor szokásos makett csak a mostani ötéves tervben elkészülő létesítményeket tárja elénk. De fotónkon már a valóság egy része, Nyíregyháza majdan legnagyobb lakónegyedének első létesítményei láthatók.