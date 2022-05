– Véleményem szerint ez egy átlagosnál könnyebb feladatsor volt, érdekes szövegekkel és megoldható kérdésekkel. A tanulók nagy része sikerélményként fogja elkönyvelni az idei magyarérettségit – értékelte lapunknak a feladatsort a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium magyartanára. Boczák Zsolt szerint az összeállítók valószínűleg figyelembe vették, hogy a jelenléti oktatásból másfél év szinte teljesen kiesett a járvány miatt. A megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint magyarból megyénkben 4558-an adtak számot tudásukról.

Nem volt nehéz

– Mivel a most érettségizők is „megszenvedtek” a Coviddal, így várható volt, hogy nem a legnehezebb feladatsort állítják nekik össze – értékelte a magyarérettségi feladatait Boczák Zsolt. A Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium magyartanára szerint ez valamelyest érthető, hiszen gyakorlatilag másfél év esett ki a jelenléti oktatásból. A pedagógus elmondta, a szövegértés alapszövege a Magyar szókincstár című kiadvány előszava volt. Az ehhez kapcsolódó tíz kérdés egy közepes képességű diáknak is érthető és megválaszolható volt, többségében nem igényeltek elvont gondolkodást.

Hozzászólást szerkeszteni

– Az érvelésnél a memoriterek, a könyv nélkül elmondott szövegek hasznossága mellett vagy ellen kellett érvelni. Úgy gondolom, hogy még azok a tanulók is tudtak érvelni mellette, akiknek nem a kedvencük a versmondás. A gyakorlati szövegalkotásnál egy hozzászólást kellett szerkeszteni, melyben egy diákönkormányzati tagnak az igazgatót kell arról meggyőznie, hogy ne egy időpontban legyenek az osztálykirándulások. Hálás feladat ez is – vélekedett Boczák Zsolt. A tiszavasvári pedagógus hozzátette, a műértelmező szövegalkotásnál két, Nagyváradról szóló vers összehasonlítása és egy Szabó Magda-novella elemzése közül választhattak a diákok.

– A két vers közül Juhász Gyula alkotása lehetett érthetőbb a tanulók számára, mivel Janus Pannonius 15. századi nyelvhasználata és mitológiai utalásai alaposan megnehezítik a megértést – emelte ki a magyartanár. Boczák Zsolt véleménye szerint Az Ezüstgolyó című novella értelmezése a megadott szempontok alapján nem tűnt megoldhatatlan feladatnak.

– Ha a diákok megértették a történetet, akkor az analízis már nem okozhatott gondot nekik. Véleményem szerint ez egy átlagosnál könnyebb feladatsor volt, érdekes szövegekkel és megoldható kérdésekkel. A tanulók nagy része sikerélményként fogja elkönyvelni az idei magyarérettségit – összegzett a pedagógus. Ezt a véleményt osztja a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium magyar–történelem szakos tanára is. Polgáriné Karsai Zsanettnek az idén két érettségiző csoportja volt, így kétszeres izgalommal várta a hétfőt.

Hónapokig gyakoroltak

– Az elmúlt hónapokban kifejezetten az érettségire készültünk, csak januártól hat komplett feladatsort oldottunk meg. A szövegértési feladat első olvasatra elrettenthetett néhány vizsgázót, viszont a hozzá tartozó feladatsor nem volt nehéz. Érthető volt és világosan megfogalmazott feladatok kapcsolódtak hozzá. Az idei novellaelemzési szempontok is könnyen érthetőek voltak, mi magunk elbeszéléstechnikát minden novellaelemzésnél számon kérünk. Úgy gondolom, a tavalyi Mikszáth-novella könnyebben elemezhető novella volt, míg az idei élvezetesen olvasható. Aki nem novellát elemzett, annak Janus Pannonius Búcsú Váradtól c. versét kellett összehasonlítania Juhász Gyula Várad című versével. Sokak számára lehetett könnyű ez a feladat, mert a Búcsú Váradtól ismert, tanult vers és az elemzési szempontok is kifejezetten egyszerűek voltak idén. Összességében könnyűnek vélem az idei feladatsort és bizakodom, hogy a végzőseim eredményei ezt igazolják majd – fogalmazott lapunknak Polgáriné Karsai Zsanett. Nagy Napsugár Sára a Zrínyi-gimnázium diákjaként érettségizett hétfőn. Mint azt a feladatsor elvégzése után lapunknak elmondta, előzetesen inkább a matektól tartott.

– Az érvelésben és a hozzászólásban egyaránt jó témákat adtak meg. A Szabó Magda-novella önmagában nagyon érdekes volt, a megadott elemzési szempontok tették nehezebbé a hozzá tartozó feladat megoldását. A Magyar szókincstár szócikkeinek felépítésére utaló feladat elsőre nehéznek tűnt, mert ilyennel nem találkoztam még, de többszöri átolvasás után nem jelentett gondot. Összességében nem állított megoldhatatlan kihívás elé a hétfői magyarérettségi – mondta a nyíregyházi Nagy Napsugár Sára.



Borítókép: A nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban hétfő reggel a magyar írásbeli feladatokkal hetven tanuló kezdte meg az érettségi vizsgák sorát | Fotó: Sipeki Péter