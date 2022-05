480 helyett 800 forintos, vagy akár ennél magasabb üzemanyagár! - durván ezt eredményezné Brüsszel orosz olajembargós javaslata. A kormány jelenlegi törekvésével szemben, miszerint az elszabadult árakat meghatározott árstopok mentén szabályozzák - ezzel az infláció mértékét is csökkentik -, addig az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyer egy olyan embargós csomagot jelentett be Oroszországgal szemben, amely az európai országokat, köztük Magyarországot is súlyosan érintené.

Elfogadhatatlan az olajembargó

Drasztikus áremelkedést, áruhiányt és durva inflációt okozna az orosz olaj elleni embargó. Erről beszélnek a szakértők, miután Brüsszel olajembargót jelentett be Oroszország ellen. Úgy számolnak: a benzin 700, a gázolaj 800 forintba kerülne itthon, ha megvalósulna az orosz olajjal szembeni embargó.

Kovács Zoltán államtitkár bejelentette, hogy Magyarország megvétózza az Oroszországgal szembeni EU-s olajembargót.

– Ha ezt támogatjuk, akkor teljesen tönkretesszük a magyar gazdaságot. A brüsszeli javaslat „nagyon messze jár attól”, ami Magyarország számára elfogadható – hangsúlyozta.

Megkérdeztük a nyíregyháziakat, mi a véleményük arról, hogy az Európai Bizottság legújabb javaslata szerint az Uniónak fokozatosan be kell tiltania az orosz kőolajimportot?

- Ha tényleg bevezetik az embargót, nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni ez az ország és ez a régió. Már attól is tartani lehet, hogy mi lesz, ha véget ér az olajárstop, de ha megtiltják az importot is, az tényleg hatalmas terheket ró majd a hétköznapi emberekre, minden rajtuk csapódik majd le. Ez kihat majd a vendéglátásra is, illetve a fűtőanyagok árára is - mondta el Mencsik Csaba.

- Az olajembargó miatti áremelkedés nagyon sok lenne. Hétszáz meg nyolcszáz forint lenne egy liter benzin... Hát hova mennének fel még az üzemanyagárak? A fizetésekhez és a nyugdíjakhoz képest is ez nagyon magas ár lenne - így Zékány Erzsébet.

- Az én véleményem az, hogy ebben a kérdésben is a miniszterelnök úrra kell hallgatnunk, hiszen rá szavaztunk. Ő és a kormány is tudja, hogy mi a teendő a nehéz helyzetekben. Nagy probléma lenne, ha megemelkednének az üzemanyagárak - tette hozzá Bogár Lászlóné.

