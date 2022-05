Megyénk nem egy könnyített pálya, ismeri el a dandártábornok, de az eredmények azt mutatják, a rendőri állomány Szabolcs-Szatmár-Bereg közrendjét, közbiztonságát szélsőségektől mentesen tudja garantálni. Küzdenek a hétfejű sárkánnyal, fellépnek az ittas vezetőkkel szemben, és a háború okozta humanitárius válságban szakmailag és emberileg is kitűnőre vizsgáznak.



Az idei évértékelő értekezlet elöljárója, dr. Tarcsa Csaba dandártábornok, műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai tevékenységét kiegyensúlyozottnak és kimagaslónak értékelte. Néhány napja pedig a megyei közgyűlés tagjai is elismeréssel szóltak a rendőreink munkájáról. Mit jelent a dicséret, és mi áll mögötte?

Mint minden szervezet, mi is várjuk a visszajelzéseket az állampolgároktól, hiszen ők a legfőbb értékmérőink, és természetesen a belső szakmai értékelést is. Amit az elöljáró mondott, az megtisztelő, és inspirál minket, lelkierőt és szakmai muníciót is ad. Természetesen a közgyűlés tagjainak köszönete is fontos, ahogy a véleményük, a megfogalmazott kérdéseik és javaslataik is. Kritikus szemmel nézzük és értékeljük a saját munkánkat, s én úgy fogalmaztam: a megyei rendőr-főkapitányság jó, helyenként kiváló tevékenységet végzett. Nagyon nagy szervezeti egység vagyunk, nyolc rendőrkapitánysággal, hat határrendészeti kirendeltséggel, plusz Vásárosnaményban van a Közigazgatási Hatósági Szolgálat, ahol a közlekedési szabályszegések miatt indult közigazgatási eljárásokat lefolytatják, s ahonnan az állampolgárok megkapják a bírságról szóló határozatot. Nagyon nagy a rendőri erő a megyében, a hivatásos állomány tagjai, a rendvédelmi alkalmazottak és az egyéb munkavállalók közösen tesznek azért, hogy ennek a megyének a közrendjét, közbiztonságát valóban szélsőségektől mentesen tudjuk garantálni, s ez sikerül.

Mit mutatnak a számok?

A tavaly év elején megfogalmazott célokat szinte maradéktalanul el tudtuk érni, egyet azonban nem, hogy a korábbi években tapasztalható csökkenés a regisztrált bűncselekmények számában továbbra is ebben a tendenciában maradjon. Van egy 6,1 százalékos emelkedés, ami azt jelenti, hogy 2021-ben összesen 9736 bűncselekmény jutott a rendőrség tudomására, s indult eljárás. Ez mintegy 560-nal több, mint egy évvel korábban, de ha több év távlatából nézzük, 2012-höz képest közel 55 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma. Nem dőlünk a késünkbe, azonban meg kell vizsgálni az okokat is. A bűnözés társadalmi jelenség, éppen ezért nagyon sok tényező befolyásolja: a munkahelyi viszonyok, a szocializáció, a társadalmi fejlődés. Az egyre több településen kiépülő térfigyelőkamera-rendszer kedvező hátszelet teremtett nekünk, hogy a csökkenés­irányba tudtunk haladni.



Azok a bűncselekmények, amelyek a leginkább befolyásolják az emberek biztonságérzetét, az életellenes bűntettek. Korábban úgy fogalmazott: életet és időt nem tudunk visszaadni.

Emberölésben 100 százalékos nyomozási és felderítési mutatóval 2021-ben ez 11 esetet jelentett, ahogy egy évvel korábban is ugyanennyien lettek bűncselekmény áldozatai. Szintén kiemelt kategória a rablás, egyfajta pozitív diszkriminációval azt kérem a kollégáktól, ezeket az eseteket úgy vizsgálják, mintha a saját nagyszüleikkel, szüleikkel, gyermekünkkel történt volna. Tavalyelőtt és 2021-ben is 23-23 rablás volt a megyében, s csak összevetésképp, 2014-ben még 100 ilyen esetben indítottunk eljárást. A nyomozási és felderítési eredményesség itt is majdnem eléri a 100 százalékot. Ilyen markáns cselekményt a megyében jelentős kockázat nélkül nem lehet elkövetni, ezekben az ügyekben az objektumőrtől a főkapitányig mindenki dolgozik. A legnagyobb deliktum a lopás, amelyben ugyancsak évek óta tapasztalható csökkenő tendencia van.



Fontos szemléletváltás, hogy nagy hangsúlyt helyeznek a kármegtérülésre.

A bűnös bűnhődjön, kapja meg a büntetést, de nekem ugyanilyen fontos, hogy találjuk meg az eltulajdonított értéket, és adjuk vissza, vagy a tulajdonos anyagi kárpótlást kapjon a tőle elvitt dologért. Volt, hogy traktort, kerékpárt adtunk vissza. Az a legjobb érzés, amikor a sértettnek azt tudjuk mondani, elfogtuk a tettest, és itt van az ellopott értéke. Jók a közterületi állományhoz köthető rendészeti mutatóink is. Az előállítások, elfogások 30 százalékkal emelkedtek, a tettenérés több mint 50 százalékkal. A leggazdaságosabb, ha az elkövetőt még a bűncselekmény helyszínén vagy annak közelében elfogjuk, és eljárás alá vonjuk. Ez és a lelkiismeretes nyomozói munka is közrejátszott abban, hogy a nyomozati és felderítési eredményességünk hegymenetben van. Sikerült az előző éveket is túlszárnyalni, a nyomozati eredményességünk megyei szinten 82,9 százalék, a felderítési pedig meghaladta a 70 százalékot. Az országos átlag fölött vagyunk több mint 8 százalékkal mindkét kategóriában, pedig a megyénk nem egy könnyített pálya.



Miből lett több?

A testi sértésekből, ami jött a világjárványból. Az emberek bezártsága, az ebből adódó feszültség miatt sokan gondolták, hogy ezt erőszakkal, akár családon belülivel kell levezetniük, megoldaniuk. Szintén a Covid miatt az emberek otthon voltak, rendelgettek, nagyon sok „vonzónak tűnő internetes oldal és webáruház” ígért hihetetlen engedményeket. Rapid gyorsasággal alakultak az áláruházak, az emberek utaltak, majd várták az árut, de nemhogy bóvli, semmi nem érkezett... Ezeknek az ügyeknek a száma több 100-as nagyságrenddel ugrott meg. A harmadik kategória az okirat-hamisítás, ami szintén a járványhoz köthető. A határokon nagyon sok hamis munkavállalási engedélyt, munkaszerződést, védettséget igazoló dokumentumot találtunk. Ezek aggasztóak, de közvetlen veszélyt nem jelentenek a társadalomra, s igyekszünk minden ügy végére jutni, jelentős koordinációt folytatunk országosan is.



Sokan és sok fórumon fanyalognak a „túlzott” közlekedési ellenőrzések miatt, mert már a levegőből is őket nézik...

Tegyék. Az utat kell figyelni és betartani a szabályokat, akkor teljesen mindegy, hogy hol és honnan ellen­őriznek a rendőrök, nem kell meglepődni a drónokon sem. Ám sokat mondó tény: nem múlik el nap, hogy ne vegyünk szabálysértési őrizetbe vagy ne indítanánk büntetőeljárást olyan személyekkel szemben, akik eltiltás hatálya alatt vezetnek, vagy úgy, hogy soha nem is volt jogosítványuk. A közlekedés nagy társasjáték, ebben csak egy szegmens a rendőrség, és nem lehet mindig minden kilométerkőnél ellenőrizni, de folytatjuk az akciókat, és ebben számítunk a közlekedőkre is. Minden megmentett élet a mi munkánkat is fémjelzi, s mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebben veszítsék életüket a közútjainkon. Kiemelt területünk a közlekedésbiztonság, és örömmel mondhatom, hogy tavaly a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 2,8 százalékkal csökkent, 797 ilyen baleset volt. Minden kategóriában, a halálos, a súlyos és könnyű sérüléssel járóban is sikerült csökkenést elérni, de egyetlen elvesztett élet is sok. 2020-ban 23 halálos baleset volt, tavaly 21. 2020-ban 25-en, 2021-ben 23 haltak meg a megye útjain.

„Minden megmentett élet a mi munkánkat is fémjelzi” – mondja Farkas József főkapitány

Forrás: Dodó Ferenc

Még mindig toplistán vagyunk az ittasan okozott baleseteknél.

Ugyan az elmúlt évek 14-15 százalékos arányából sikerült 12 alá kerülni, de ez még mindig sok, a nulla a cél. Nagyon markáns ítéletek vannak, akár szabálysértési, akár büntetőeljárásban, de úgy tűnik, ez nem elég. Számolni kell azzal, hogy folytatni fogjuk az ellenőrzéseket. Lesz olyan, amikor a közterület-felügyelettel közösen akciózunk, és a diszpécserközpontokban nézzük, kik hogyan közlekednek, s a mi elfogóink intézkednek. A szabályok betartása éppúgy vonatkozik a biciklisre, a gyalogosra és a motorosra is. Mindenkit szeretnénk a biztonságos közlekedésre rábírni, és ebben kérjük az állampolgárok együttműködését is.



A megyei közgyűlésen is elhangzott, hogy az adatok szerint ugyan csökkent a kábítószerrel visszaélések száma, az emberek szubjektív tapasztalata mégis ezzel ellentétes.

Az igazi kábítószer is jelen van a megyében, de jóval kisebb mennyiségben, mint ahogy azt az átlagember gondolja. Itt az új pszichoaktív szer használata a jellemző, ami olyan összekotyvasztott vegyület, ami borzalmas egészségkárosító hatással bír, zombikká válnak tőle a fogyasztók. Mindig elmondom, mind a hét fejét ennek a sárkánynak nem lehet levágni, a fő csapást a terjesztőkre kell mérni, azok elfogására, akik anyagi haszonszerzésért leszállítják, terítik a szert. Ez egymásra épül, az elsődleges cél pedig nem a fogyasztót elfogni, hanem a szervezetet felszámolni, annak minden tagját elkapni. Voltak ebben is sikereink, és ezek sokszor megyén, de akár határon átnyúló csoportok. Több tízmillió forintot tudtunk tőlük lefoglalni, felszámoltuk, elvontuk a vagyonukat, az értékeiket, a pénzüket. Azt azonban tudomásul kell venni, amíg kereslet van, lesz kínálat is.



Három országgal határos megyeként kikerülhetetlen, hogy az illegális migrációról is beszéljünk. Többen próbáltak meg tavaly átjutni Magyarországra, mint egy évvel korábban?

Az illegális migránsok tekintetében minket nem lehet összehasonlítani a déli határszakasszal. Nálunk egész évben van annyi illegális bevándorló, mint egy rosszabb napon a déli országrészben. Mások a léptékek, de hogy ne is jussunk oda, nekünk is tenni kellett és kell. Döntő többségében nem embercsempész segítségével akarnak Magyarországra átjutni az illegális bevándorlók, de erre is van példa. A határon és mélységében is több hálót sikerült kihúznunk, van a kapitányságoknak is szerepük a mélységi kutatómunkában. Embercsempészeket is megakasztottunk, akik jellemzően külföldiek. Ebben van növekedés – az illegális migrációhoz kötődően az úgynevezett zöldhatáron 2021-ben 304 személy követett el tiltott határátlépést –, de az aktivitásunk is erősödött. Nagyon sok eredményes elfogásunk van, nem múlik el úgy hét, hogy valamelyik határszakaszon ne állítsunk meg körözött, lopott gépjárművet, ne tartóztassunk fel hamis okmányokkal belépni akarót.



Míg 2020-ban és 2021-ben a Covid-járvány, az idén a szomszédunkban dúló háború írja felül a mindennapjainkat és a magyar–ukrán határátkelők rendjét.

Valóban, a koronavírus-járvány ajtóstól rontott ránk, ami alapvetően határozta meg 2020-ban a határátkelőink forgalmát. Tavaly már elindult egy lassú visszarendeződés, s mintegy 8,5 millió utas lépett be személyforgalomban megyénk határszakaszán. Ez csaknem 30 százalékos emelkedés, és több mint 3 millió gépjármű (34 százalékos emelkedés) jött át a határon. Az idei évet alapvetően határozza meg és befolyásolja a február 24-én kirobbant orosz–ukrán háború elől menekülők száma. Az elmúlt több mint két hónapban félmilliónál is több Ukrajnából menekült lépte át a magyar határt. A folyamatos, zavartalan és gördülékeny beléptetés érdekében kollégáink napi 24 órában mindent megtesznek. Nemcsak szakmailag, hanem emberileg is példásan helytállnak a humanitárius válságban. Azoknak is segítünk, közösen az együttműködő hatóságokkal, karitatív szervezetekkel, önkormányzatokkal, akik nem tudnak vagy nem akarnak továbbutazni, és szállásra, ellátásra van szükségük. Hazánk békéjének védelme, biztonságának megőrzése kiemelt feladatunk, a határon szolgálatot teljesítők kiválóan teszik a dolgukat. Az állományunk tagjai kimagaslóan sok elismerést, országos főkapitányi dicséretet kaptak, előléptetések bizonyítják, hogy a világjárvánnyal nehezített évben is rendkívüli munkát végeztek a kollégáim. A mi hivatásunk csapatmunka, nem tudjuk, hogyan alakul a járványhelyzet, meddig tart a szomszédunkban a háború, de nekünk mindenre készen kell állnunk, a törvényeket betartva és betartatva ellátni a feladatunkat, a közrendet és a közbiztonságot fenntartani. BM



Borítókép: Illusztráció/MTI