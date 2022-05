Dr. Simon Miklós a jelenlévőknek elmondta, a térségnek is megtiszteltetés, hogy a megyenapnak adhat otthont.

– Az 1948-ban történtek sokak számára ismerősek, a település a sok évtizedes megbélyegzés után 2018-ban történelmi emlékhellyé vált. Az emlékhely sztéléjét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel avattuk fel, aki akkor azt mondta: a község rászolgált a kitüntető címre, nemcsak a cselekvéssel, hanem a mártír sorsával is. Pócspetri népe belerokkant az igazságtalanságba, majd az azt követő megaláztatásba. Az elismerés azonban egy igazságtétel az áldozatoknak és a rokonaiknak – idézte az országgyűlési képviselő, aki szerint a megyenap is az igazságtétel egy lépése.

– Büszkék vagyunk őseinkre, akik 1948-ban ki mertek állni a hitük mellett, bár ezért nagy árat kellett fizetniük – ezt már Tamás György polgármester mondta a rendezvény résztvevőinek.

Hozzátette: Pócspetri négy évtizedig "viselte" a megbélyegzett település jelzőjét. – A múltunkra is büszkék vagyunk, ugyanakkor nagy lendülettel dolgozunk a jelenben, és a jövőbe vetett hitünkkel fejlesztjük a települést – zárta gondolatait a polgármester.

Meghatározza a személyiséget

Dr. Veres András győri megyéspüspök Radnóti Miklós Nem tudhatom kezdetű költeményével nyitotta beszédét, érzékeltetve, mennyire fontos egy ember életében a szűkebb és a tágabb hazája.

– A szűkebb és tágabb értelemben vett haza mindannyiunk életében egy személyiséget, jellemet meghatározó hely. Mindezt gyakran csak akkor értjük meg, ha rövidebb vagy hosszabb ideig távol élünk ettől a helytől. Az írók, költők, képzőművészek mind sajátos módon fejezik ki a szülőföld iránti érzésünket, de annyi bizonyos: a haza olyan sajátos kultúrát ad az embernek, ami meghatározza a gondolkodásmódját, érzésvilágát, s a vágyait is – ecsetelte a haza fontosságát a győri megyéspüspök.

Őrizzük meg az értékeinket!

– Jó érzés hazajönni, jólesik itthon lenni. De mitől alakul ez ki bennünk? – tette fel a kérdést dr. Nagy István agrárminiszter, aki szintén a megyénk szülötte.

– Mi, itt élők úgy beszéljük a nyelvet, ahogy senki más, itt készül úgy a töltött káposzta, ahogy máshol azt nem tudják nekünk feltálalni – oly sok minden más mellett ezek miatt is otthon érezhetjük magunkat. Pócspetri ma azt üzeni a megyeieknek, hogy ha otthont szeretnénk, akkor ma is ki kell állnunk a hitünkért. Meg kell védenünk az értékeinket, hagyományainkat, össze kell tartanunk érte. Amennyiben mindezt veszni hagyjuk, akkor mivé válunk? Ez a fő üzenet: vissza kell találnunk a faluhoz, a gyökereinkhez, hiszen az értékeink innen származnak. A viseletünk, a szokásaink, a zenénk, a gasztronómiánk, ami önazonossá tesz minket, amitől egy megyéhez tartozónak mondhatjuk magunkat – fejtette ki az agrárminiszter, hozzátéve, a megyenapon az 1092. május 20-án összehívott szabolcsi zsinatra is emlékezünk.

Az eseményt színesítette a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomát szerzett Káplár Gréta népdalénekes szívhez szóló dalcsokra, a Petri Hagyományőrző Népzenekar pedig a népzene világába repítette a jelenlévőket.

A rendezvény zárásaként átadták a megyei közgyűlés kitüntető díjait.