Milyen celeb lenne Petőfi Sándor, ha most élne? Hogyan jöttek össze Szendrey Júliával, és hogyan múlt majdnem csak a szerencsén, hogy a 19. század egyik legnagyobb hazai sztárja és legmenőbb csaja végül egymás mellett kötött ki? Milyen karrierekkel kacérkodott Petőfi, és mire tanít a költő életútja? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok a diákok, akik hétfő reggel az első tanórájukat a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban kezdték. A gyerekeknek Kovács Attila − aki Holden Rose néven ifjúsági regények szerzője − tartott rendhagyó irodalomórát Petőfi, mielőtt sztár lett címmel.

Kell tapasztalat

− Egy nagy adagnyi rutinnak köszönhető, hogy ezzel a korosztállyal meg tudom találni a közös hangot − mondta el lapunknak Kovács Attila. − Nekem is van két gyermekem, egy 11 és egy 12 éves, és miattuk is nagyon fontosnak tartom, hogy megértsük egymást a gyerekekkel. Ezenkívül nyári táborokat is tartok, valamint már majdnem 900 előadáson vagyok túl az ország különböző pontjain, Petőfi mellett Adyról, az olvasásról és az írásról is tartok rendhagyó órákat a gyerekeknek.

Az előadáson többek között szóba került, hogy amikor Petőfi befutott költő lett, az asszonyok képet rendeltek róla, és azt kitették a falra, mint ahogyan a mai rocksztárokról a posztereket. És bár az iskolában eminens tanuló volt, amikor 16 évesen búcsút intett a diákéveknek, hányattatott útkeresés várt rá: katonának, majd vándorszínésznek állva sem találta a helyét, évekig nagy szegénységben élt, de végül tudásának és szorgalmának köszönhetően mégis sikerült felemelkednie. Amikor pedig azt hitte, hogy Szendrey Júlia − aki a kor szokásaival dacolva rövidre vágatta a haját, verseket írt és Andersen meséit magyarra fordította − nem viszonozza az érzéseit, meggondolatlanul majdnem feleségül vett egy színésznőt. Szerencsére a nagy hirtelenségben nem találtak papot!

Egy szorgalmas ember

− Az a célom, hogy a lehető legjobban eltávolodjak attól, amit az iskolában tanulnak − fűzte hozzá kérdésünkre Kovács Attila. − Bár ez az előadás Petőfi életének az időegyenesére van felfűzve, mégis próbálok új perspektívákat nyújtani, új irányból közelíteni ehhez az egészhez. Nem azt akarom elmondani Petőfiről, hogy hogyan állt fel az asztalra a Pilvaxban, vagy hogyan szavalta el a Nemzeti dalt. Sokkal érdekesebb az út, ahogyan ide eljutott. Az irodalmi értékeket úgy hozta létre, hogy közben egy vállalkozóként tekintett magára, és megélni is próbált az alkotás mellett. Az, hogy vele az újságok kizárólagosságot akartak kötni, hogy felkérték a legkülönbözőbb műfajokra, az mind annak a következménye, hogy egy munkamániás, szorgalmas ember volt. Ezt látnia kell a mai fiataloknak: hogy Petőfi nem egy elszállt költő volt, aki feküdt a réten és szopogatta a fűszálat, hanem egy aktív ember, aki minden reggel felkelt és keményen dolgozott. Ráadásul mindemellett azt is megtette, amit megkövetelt a haza.

Borítókép: Kovács Attila előadásán érdekességeket mesélt Petőfiről | Fotó: Sipeki Péter

