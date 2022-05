Négy európai nagyvárost érintő projekt kezdődött nemrég a Visegrádi Alap támogatásával, amelyhez Nyíregyháza önkormányzata is csatlakozott. A Bee Friendly, azaz Barátságban a méhekkel elnevezésű programban a szabolcsi megyeszékhely konzorciumi partnerei voltak Rzeszów, Kassa és a szlovákiai Stropkov, ismertebb nevén Sztropkó. A különféle V4-es helyszíneken, így itthon is oktatási alkalmakat, ismeretterjesztő előadásokat, kvíz- és rajzversenyt kínáltak általános iskolásoknak. Nyíregyházán mintegy 2500 diák, és közel 100 pedagógus kapcsolódott be a projektbe, amely lassan az utolsó állomásához érkezett. Az akció részeként 6 különleges rovarházat helyeznek ki a város területén, természetesen olyan helyeken, amely nagyobb zöldfelületet kínál.

Így került az egyik rovarház a Sóstói Erdőbe, a Victoria Gardenhez közeli dombra, ahol dr. Ulrich Attila alpolgármester, és Hok József, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke tájékoztatta a sajtót.

– Ez a mostani egy soft projektelem, amely elsősorban a figyelem felkeltésére szolgál – mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester. – Európában divatba jött egy olyan trend, hogy a nem profi méhészek afféle rovarlakásokat helyeznek ki a városuk különböző pontjain, ahol az emberek kevésbé zavarhatják a beköltözőket. Így tettünk mi is, és mivel a hely, ahol állunk, meglehetősen forgalmas, arra kérünk mindenkit, hogy óvatosan, soha ne szemből, inkább oldalról közelítsék meg ezeket az egyébként magas oszlopra erősített rovarházakat, vagy biztonságos távolságból lessék meg a lakóit. Soha nem tudni, hogy a későbbiekben milyen rovar repülhet ki onnan, akár olyan is, amelynek fájdalmas a csípése. A program egyébként lassan kifut, a jövő héten Rzeszówban lesz egy zárókonferencia, ahol megbeszéljük a tapasztalatokat és a folytatás lehetőségét – magyarázta.

Hok József elsősorban annak fontosságát emelte ki, hogy a program a veszélyeztetett beporzókra összpontosít, belőlük évtizedekkel ezelőtt 200 fajt is számláltak, az elmúlt években viszont már csak 80-90 faj maradt belőlük. – A szóban forgó rovarokra és bogarakra nagyon nagy szükségünk van, és erre kell folyamatosan felhívnunk a figyelmet, nélkülük se mézünk, sem pedig gyümölcseink nem lennének. Túléltek évmilliókat, és ha most váratlanul kipusztulnának, vajon mi lenne a mi sorsunk? A méheket természetesen mi méhészek igyekszünk életben tartani, de más fajokkal ezt már nem tudjuk megtenni, ezért van szükség figyelemfelkeltésre. Nagyon örültünk a rajzpályázat sikerének, hiszen 350 pályamű érkezett és 50 díjat tudtunk kiosztani a diákok és a jelentkező csoportok között – nyilatkozta a nyíregyházi méhészközösség vezetője. Zárásképpen azt is sikerült tisztáznunk, hogy a darázs nem beporzó, sőt sok kárt tud okozni a méhészeknek is, rájuk nem vonatkozik az oltalom. A kitett rovarházakat pedig folyamatosan felügyelik a Nyíregyházi Egyetemről, ami egy szintfelmérést is ad majd arról, hol tartunk mi itt Nyíregyházán a beporzók védelmében.

MJ