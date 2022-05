Domonkos Imre látványos alkotása, A magyar lovasság a Jósa András Múzeum két évig tartó felújításának idejére a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulájába költözött. Februárban ideiglenesen bezárta a kapuit a múzeum, és a több mint kétmilliárd forintos pályázaton nyert összegből egy 21. századi kiállítóhely fogadhatja majd a látogatókat.

Az egyetemi költöztetéskor dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta, hogy nem minden értékes műtárgyat helyeznek el raktárba, hanem vagy tartós letétbe helyezik vagy megvándoroltatják. Ez utóbbi részét képezi a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula műveiből kialakított tárlat, amely jelenleg a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban csodálható meg.

– A Benczúr állandó kiállítás Salgótarján után Hódmezővásárhelyre, majd Kecskemétre vándorol. Az eddig nálunk látható tárlatot kiegészítettük Benczúr-enteriőrökkel, és a grafikákból is sokkal többet tettünk be, mint amennyit eddig a Jósa András Múzeumban tekinthettek meg – jegyezte meg dr. Rémiás Tibor.

Salgótarjánban Dornyay Béla gimnáziumi tanár vetette fel először a múzeumi gyűjtés gondolatát 1927-ben. A harmincas évek közepén a városháza vitrinjeiben helyezték el az addig összegyűjtött tárgyakat. Hivatalosan 1959-ben létesült múzeum a nógrádi megyeszékhelyen.

A Benczúr-kiállítás megnyitóján Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója elárulta, hogy már négy évvel korábban is szerették volna elhozni a festményeket a helyi közönségnek. Fekete Zsolt, a várossá nyilvánításának 100. évfordulóját ünneplő Salgótarján polgármestere azért is volt boldog, mert a városukban közel három évtizede nem láthattak a látogatók önálló gyűjteményes Benczúr-kiállítást.

A 19. századi magyar akadémikus történeti festészet kiemelkedő alakja volt Benczúr Gyula.

Dr. Rémiás Tibor, a 153 esztendős Jósa András Múzeum igazgatója kiemelte, hogy Benczúr Gyula a Nógrád megyei közönség számára azért is fontos, mert a festő 1910-től haláláig, azaz egy évtizeden keresztül Dolány községben, vagyis a mai Benczúrfalván alkotott, és a nyughelye is ott található.

A Benczúr-tárlat salgótarjáni bemutatóján a harmincegy történelmi témájú festmény, portré, grafika tárlatvezetéssel egybekötött szakmai elemzése Madár Ximena, a Jósa András Múzeum művészettörténészének nevéhez fűződött.

Borítókép: Shah Gabriella, a Dornyay Béla Múzeum igazgatója a salgótarjáni tárlat megnyitóján | Fotó: múzeum