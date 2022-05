Tokaji lakosként mindennap megtapasztalom, hogy a jelenlegi, most felújított Tisza-híd – Tokaj és Rakamaz között – igen túlterhelt. Feltételezem, hogy a (tervezett) épülő újabb Tisza-híd is ezt a két várost köti össze a 39-es út részeként. Persze, nem kizárt, hogy tévedek. Legalábbis ezt láttam az Országos Területfejlesztési Tervben. Azt is észleltem, hogy Szabolcs és Borsod megyék terveiben is ez szerepel. Tudomásom szerint a 39-es út Tiszanagyfalunál ágazik ki a 38-as útból. Rendkívül hálás lennék, ha valaki a 39-es út, Tiszanagyfalu és Tarcal közti szakaszának nyomvonaltervét bemutatná, vagy elküldené nekem.

- Májer János -