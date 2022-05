– Magyarországot megtartjuk a béke szigetének: továbbra sem engedünk át fegyvereket, és nem küldünk katonákat, de minden segítséget megadunk Ukrajnának és az onnan menekülőknek – így fogalmazott csütörtök délelőtt Beregsurányban Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke a településen kialakított segítőponton tartott sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt három hónap tapasztalatait, beszélt a kormány vállalásairól és arról is, miért volt szükség a háborús veszélyhelyzet bevezetésére.

Erőn felül teljesítettek

A megye öt segítőpontján – Beregsurány mellett Záhonyban, Lónyán, Barabáson és Tiszabecsen – továbbra is fogadják az Ukrajnából érkező menekülteket, de ahol lehet, csökkentett üzemmódban: kevesebb munkatárssal és segítővel látják majd el a feladatokat. – Fenntartjuk ezeket, mert nem lehet tudni, meddig tart a háború, és szeretnénk felkészültek lenni, ha egy egy újabb menekülthullám érkezik. A háború kitörése, azaz február 24-e óta a térség polgármesterei, dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, a rendvédelmi szervek, a karitatív szervezetek és a lakosság is erőn felül teljesítettek, amiért hála és köszönet jár nekik – mondta az államtitkár, aki pontos adatokkal is szolgált.

– Magyarországra összesen 724 ezer menekült érkezett Ukrajnából, 22 600-an nyújtottak be menedékes kérelmet, 120 ezren pedig már az ideiglenes tartózkodási igazolást is megkapták. A legtöbben továbbutaztak: egyrészt a nyelvi nehézségek miatt, illetve azért, mert a nyugati országokban élő rokonaikhoz utaztak tovább, az utóbbi időszakban pedig érzékelhető a visszaáramlás is: nagyságrendileg ugyanannyian érkeznek Ukrajnából, mint amennyien visszatérnek.

Ösztöndíj, mobil konténer

– A magyar állam mindenben segíti a menekülteket, nemcsak konkrét adományokkal, de számos könnyítéssel, engedménnyel is. Nagyon fontos például a vasúttársaság segítsége: a MÁV az elmúlt három hónap alatt összesen 410 ezer szolidaritási jegyet adott ki a menekülteknek, Kárpátaljára, valamint az ország középső és keleti területeire pedig több mint 1900 tonna élelmiszer és orvosi eszköz érkezett magyar részről. Továbbra sem szállítunk fegyvert Ukrajnába és katonákat sem küldünk, de minden segítséget megadunk az ukrán nemzetnek és azoknak, akik a háború elől menekülnek. Kijev megyében iskola és óvoda újjáépítését támogatjuk, mobil konténereket küldünk, hogy a belső menekültek elszállásolását segítsük, s ezer ukrán diáknak adunk ösztöndíjat. A kormány mindezek mellett sebesült ukrán katonák, valamint gyerekek magyarországi gyógyítását is lehetővé teszi – mondta az államtitkár, aki a háborús veszélyhelyzet kihirdetéséről is beszélt.

– Szeretném leszögezni, hogy ez nem szükségállapotot jelent. Az intézkedés célja az, hogy a kormány a lehető leggyorsabban reagálhasson azokra a helyzetekre a gazdaság, az egészségügy, és az oktatás terén, amelyeket a háború okoz. Ukrajna és az ukrán menekültek számíthatnak Magyarországra, visszautasítunk minden olyan vádat, ami ennek az ellenkezőjéről szól – tette hozzá Soltész Miklós, aki azt is elmondta, hogy Magyarország eddig 40 milliárd forintot fordított a menekültek ellátására.

Polgármesterekkel egyeztettek

– Az, hogy Soltész Miklós első hivatalos útja ebbe a térségbe vezetett, jelzi, hogy a kormány mennyire komolyan veszi a menekültek segítését – ezt mondta dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, aki arról is beszélt, hogy a tájékoztató előtt az érintett települések polgármesterei közösen értékelték az elmúlt három hónap kormányzati segítségét, az elvégzett munkát és természetesen a közeljövő feladatairól is egyeztettek.