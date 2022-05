A környezet védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil szervezet és önkormányzat tesz lépéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás – e veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskoláskorban megismerjék a téma jelentőségét, és tudatában legyenek személyes érintettségüknek, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Környezettudatosságra nevelnek

A nyíregyházi Zay Anna Technikum és Kollégium is csatlakozott a Fenntarthatósági témahéthez. Vargáné Nemes Ildikó intézményvezető lapunknak elmondta, az oktatók változatos programokkal készültek az eseménysorozatra, hogy a diákok minél több ismeretet szerezhessenek a környezeti problémákról és azok lehetséges megoldásairól.

– Az egyik legnagyobb volumenű kezdeményezésünk az elemgyűjtés, ami versenyt is teremt az osztályok között, a legtöbb telepet gyűjtő osztály pedig díjat is kap a munkájáért. Az iskolában a közelmúltban fa- és cserjeültetés is volt, s a témahéten pótoltuk azokat a növényeket, amik nem fogantak meg – engedett betekintést a programokba Vargáné Nemes Ildikó, aki hangsúlyozta: az egyhetes rendezvénysorozat kiváló lehetőség a fiatalok szemléletformálására, és nemcsak a szünetekben szerezhettek új ismereteket a diákok, hiszen a tanórák is a környezettudatossághoz kapcsolódtak.

– A fenntarthatóság nemcsak a környezetünk, de az egészségünk védelme miatt is fontos, ezért egészségügyi középiskolaként az utóbbira is kiemelt figyelmet fordítunk.

– A diákok nagyon élvezik a tematikus hetet, hasonlóan kezdődött a tanév is, hiszen rögtön az első hetekben saját fenntarthatósági hetet rendeztünk a kilencedikeseknek. Újrahasznosított anyagokból társasjátékok készültek, a család fontosságára is felhívták a figyelmet. A környezettudatosságot mi már a kezdetektől, az első évfolyamon hangsúlyozzuk, hogy mire innen kikerülnek a diákok, és később családot alapítanak, átadhassák ezt a tudást a gyerekeiknek – hívta fel a figyelmet az intézményvezető.

Változatos módszerek

– Örökös ökoiskolaként minden évben csatlakozunk a Fenntarthatósági Témahéthez, de e tevékenységek jelen vannak a mindennapjainkban is – ezt már Jaczkovits Józsefné, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója mondta lapunknak. Hozzátette: az intézménynek iskolakertje van, és a hulladékot is szelektíven gyűjtik.

– Más-más tevékenységeket válogattunk össze az alsósoknak és a felsősöknek, az idén a víz, az egészségvédelem, a hulladék áll a tematikus hét középpontjában. A legkisebbek megismerkedhettek az egészséges táplálkozással, az ásványi anyagok és vitaminok fontosságával, de a vízről és a fenntarthatóságról is gyűjthettek ismereteket. A felsősök összetettebb témakörökkel találkoztak, ők az élelmiszer-pazarlásról és a tudatos vásárlásról is tanulhattak – ismertette a témahét sarokpontjait az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, az ismereteket rendkívül változatos módszerekkel adták át a diákoknak.

– Az oktatófilmek mellett kvíz és szituációs játékok segítségével bővítettük a gyerekek tudását. A hulladékgyűjtési akciónk keretében papírt és műanyag kupakot gyűjtünk, továbbá kémia- és fizikakísérleteket is bemutattak a szakkörös diákjaink. A gyerekek nagyon élvezték a programokat, és fontosnak tartjuk, hogy már egészen fiatalon a környezettudatos életmódra neveljük őket – hívta fel a figyelmet Jaczkovits Józsefné.



Borítókép: A témahét keretein belül kémianapot tartottak a nyíregyházi Móra-iskolában | Fotó: Sipeki Péter