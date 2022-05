A napján, azaz szerdán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság sem mulasztotta el, hogy ne figyelmeztessen a partnerségre egy akcióval, így a város több pontján kerékpárosoknak szóló szöveges figyelemfelkeltő táblákat helyeztek el. Lapunknak a Korányi Frigyes utca és az Eperjes utca kereszteződésében adtak tájékoztatást az akcióról.



Több figyelmet a tábláknak!



Hogy miért éppen a kerékpárosokra irányult most a figyelem? – Mert tapasztaljuk, hogy sajnos sok kerékpáros nincs tisztában a közlekedési, azon belül az elsőbbségadási szabályokkal a kereszteződésekben. S mivel nem tudunk mindenhová rendőrt állítani, igyekszünk őket egy-egy táblával helyettesíteni, kiírva a tudnivalókat – mondta el Szikszai Tihamér rendőr alezredes, a megyei baleset-megelőzési bizottság titkára. A kissé ironikus felhang a mondanivalójában nem volt véletlen. Olyan szöveges táblák kerültek ugyanis az oszlopokra, amelyeknek a KRESZ szerint nincs jelentőségük, csupán magyarázzák a felettük levőt, a szigorúan vöröslő stoptáblát. Ezt nem veszik gyakran figyelembe a kerékpárosok, akiknek elsőbbségük csak akkor van, ha azt megadták, és a kétkerekűről leszállva, azt tolva kelnek át a zebrán.



– Egyébként azért került éppen ide ilyen tábla, mert tavaly ebben a kereszteződésben személyi sérüléssel járó baleset történt, a stoptáblát figyelmen kívül hagyó kerékpáros érintettel – fordította komolyra a szót az alezredes, elmondva azt is, hogy pillanatnyilag öt helyre raknak ilyeneket a városban, és a kezdeményezésnek lakossági bejelentésekre és statisztikai adatok alapján folytatása is lesz – bárcsak ne volna szükség rájuk!



A táblák kihelyezésénél jelen volt Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő is, aki megerősítette: – Az itt élők közül többen is kérték, hogy próbáljuk biztonságosabbá tenni a kerékpárosok áthajtását ezen a gyalogos-átkelőhelyen. A rendőrség jelen lévő képviselőjének elmondtam, hogy a Korányi Frigyes utcán, az Emmaus előtt is van egy hasonlóan hektikus csomópont, ahol ugyan már megcsináltuk a pirosra festett gyalogátkelőhelyet, de ilyen figyelemfelkeltő táblákra is nagy szükség lenne – adta tudtul, megköszönve a bizottság gyors segítségét.