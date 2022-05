Kézműves kisvállalkozói tevékenységük jelentős állomásához érkeztek azok a nyíregyházi iparosok, akiket az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) részesített az idén rangos kitüntetésekben. Az elismeréseket az arra érdemes 18 mester a Nyíregyházi Szolgáltató Ipartestület taggyűlésén vehette át ünnepélyes keretek között a megyeszékhelyen a napokban.

Ötven iparosév

A tisztességesen végigdolgozott 50 éves iparosmúltjáért most kitüntetett Nyíregyházi Szolgáltató Ipartestület idén 76 éves elnökét, Gyekis Árpádot megbecsülés övezi megyehatáron innen és túl. Az iparosbecsületet a fölmenőitől látta, tanulta, ugyanis a Gyekis család iparosmúltja a maga korában jó nevű, a 137 éves ipartestület tekintélyét is egykor megalapozó, ügyes kezű ácsmester nagyapával kezdődött. A következő generációt képviselő édesapa 1945-ben egyike lett a szomszéd megyék vásárain is keresett, neves nyíregyházi cipészeknek, akik javították, de készítették is a minőségi lábbeliket. Az idők szavát meghallva fiát viszont már autó-motor szerelőnek taníttatta ki.

Gyekis Árpád iparos elődei nyomában

Gyekis Árpád önálló iparossá válásának évétől, pontosan 1972-től a tagja az iparosok szervezetének. Hosszú évek óta elnöke a nyíregyházi ipartestületnek, és szakmájában a mestervizsga-bizottságnak. Az IPOSZ megyei szervezetének alelnöki tisztét is ellátja. Megalakulásától szerepet vállalt a Kézműves Kamarában is, amelynek megyei alelnökeként számos, a családi és kisvállalkozások létével kapcsolatos közösségi tevékenységet folytatott.

Megtiszteltetés

Az iparosság lejtmenetét látva Gyekis Árpád 2016-ban így értékelt: „A régi idők szervezettségének visszaállítására nincs remény. A mostaniak ipartestületi tagságukkal azon kevesek közé tartoznak, akik a régi iparoséletet, annak nemes hagyományait igyekeznek még képviselni, s példamutatásukkal tovább éltetni.”

Gyekis Árpád öt évtizeden át a szervezett iparosság érdekében végzett aktív szakmai és társadalmi szerepvállalásáért számos elismerésben részesült. Közülük a 2004-ben átvett Magyar Köztársasági Érdemrend ezüst fokozata mellett az IPOSZ által adományozottakra emlékszik a legszívesebben, köztük is a 2015-ben a Duna Palotában átvett „IPOSZ 25 éve” jubileumi emlékéremre. Megtisztelőnek tarja a közelmúltban megkapott Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöki aranyérmét is.

Kitüntetett iparosok

Ötvenéves kisipari-vállalkozói munkájáért kitüntetést adományoztak Keresztesné Márton Erzsébet női fodrásznak, Győri Pál és Gyekis Árpád autószerelőknek.

Negyvenéves kisipari-vállalkozói munkáját ismerték el Bajzáth ­Istvánné kozmetikusnak, Módy Elekné női fodrásznak, Gerda József és ­Kovács János autószerelőknek, Harsányi _Ferenc autószerelő-autómentőnek és Ambrusz Lajos karosszérialakatosnak.

A Magyar Kézművességért díj arany fokozatát kapták: Bajzáth Istvánné, Horváth Pálné női, Lukovics György férfi-női fodrász, Csurka János női-férfi szabó, Dunai József gumigyártó és -javító.

A Magyar Kézművességért díj ezüst fokozatát vehette át: Gáspár Ferencné női-férfi szabó, Kovács János és Vida József autószerelő és Zsíros ­László autófényező.