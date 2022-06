Drágultak a nyelvi képzések, és a nyelvvizsgadíjak is emelkednek – számolt be a hírről a Világgazdaság. A Nyelvtudásért Egyesület elnöke szerint átlagosan 15 százalékkal drágultak a csoportos képzések, de a magánórákért akár dupla árat is kérhetnek a tanárok.



– Körülbelül 15 százalékos emelést tapasztaltunk eddig, és úgy gondolom, további 10–15 százalékkal kell számolni az év végéig, hiszen másképpen nem tudják megfizetni az oktatók a teremköltségeket – tette hozzá Rozgonyi Zoltán, a szervezet elnöke.



Az országos tendencia ismeretében megyénkbeli nyelviskolákat kérdeztünk, náluk hogyan alakulnak az árak idén.



Nem emelnek az idén



Dr. Nagy Judit, a kisvárdai Vár Nyelviskola vezetője lapunknak elmondta, ők nem emelnek az árakon ebben a tanévben. – Azt nem tudjuk, a jelentkezők mennyire veszik figyelembe a díjakat, azt viszont látjuk, hogy valamennyivel kevesebben jelentkeznek az induló tanfolyamokra. A pandémia alatt sokan kaptak diplomát nyelvvizsga nélkül is, ami csökkentette az érdeklődést, és bár már bejelentették, hogy most nem lesz amnesztia, még mindig vannak, akik a nyelvvizsgamentességre várnak – tudatta a nyelviskola vezetője.



Dr. Nagy Judit kiemelte, a nyelvtudás nem csupán a diploma miatt fontos, a későbbi elhelyezkedéshez egyre több helyen feltétel.



– A legnépszerűbb nyelv még mindig az angol, ugyanakkor nagy favorit lehetne a spanyol is, ha több lenne a tanár. Az olasz iránt szintén egyre többen érdeklődnek. A nyelvtanulásnál nagyon fontos szempont a tanár személye, mivel sokan nem iskolát választanak, hanem oktatót.



Stabil nyelvtudásra vágynak



– Mi nem emeltünk, sőt jelentős engedménnyel indítottuk a nyári beiratkozást – ezt már Tálas Andrea, a Big Ben Nyelv­iskola vezetője mondta el lapunknak.

– A korábbi alacsony jelentkezési szám is megfordulni látszik, hiszen sokan jöttek a májusi tanfolyamunkra. A nyelvvizsgamentességet eltörölték, talán ez is hozzájárult a nagyobb érdeklődéshez. Többségében középiskolások járnak hozzánk, akik a felsőoktatási jelentkezéshez pluszpontokat szeretnének. Nekik eddig is fontos volt a nyelvvizsga, és ez nem is változott. A főiskolások, egyetemisták kisebb számban keresnek minket, és ők sem a diploma megszerzése, hanem a stabil nyelvtudás miatt jelentkeznek – ismertette a helyi tendenciát Tálas Andrea, akit a legnépszerűbb nyelvekről is kérdeztünk. Elmondta, még mindig az angol a „listavezető”, de egyre többen érdeklődnek a német nyelv iránt is.



A pluszpontokért tanulnak



– Az olaszt és a spanyolt egyfajta kuriózumként választják az emberek, de az is érdekes, hogy egyre többen szeretnének japánt vagy kínait, pontosabban mandarint tanulni. Ez főként az ázsiai filmek és mesék miatt van, de sajnos nálunk nem lehet ezeket a nyelveket elsajátítani. Az olaszt és a spanyolt általában második vagy harmadik tanult nyelvnek választják az emberek, ugyanakkor az orosz iránt jelentősen visszaesett az érdeklődés.



– A középiskolák folyamatosan törekednek arra, hogy legalább két idegen nyelvet tudjanak a diákok. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a középszintű érettségi alapfokú nyelvvizsgának megfelelő tudással ér fel, és az emelt szintű érettségi ad a középfokú nyelvvizsgánál valamivel magasabb szintű tudást. Sokszor meglepődnek a diákok, amikor előre hozott érettségi után középfokú nyelvvizsgát szeretnének, aztán szembesülnek azzal, hogy még tanulniuk kell az áhított bizonyítványért. A felvételin a középfokú nyelvvizsga 28, míg a felsőfokú 40 pontot ér, de akár 50 pontot is bezsebelhetnek a felvételizők, amennyiben idegen nyelvből emelt szinten érettségiznek, van egyéb emelt szintű vizsgájuk, és elérik a megfelelő százalékot – hangsúlyozta Tálas Andrea.