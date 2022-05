Május harmadik hetében is elmaradtak a kiterjedt esők, s kissé az átlagos felett alakult a hőmérséklet régiónkban. Csupán szórványos záporokkal, zivatarokkal jártak a térségünket elérő frontok az elmúlt hét nap során, így folytatódott az inkább száraz, meleg idő.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb részén tovább romlott a vízegyenleg, hiszen az ilyenkor megszokottnál kevesebb csapadék nem tudta ellensúlyozni a víz fogyásának ütemét. Az intenzív vegetatív fejlődés megugró vízigényét sokfelé kellett öntözéssel fedezni, a kiskertekben pedig érdemes volt az évelő-, illetve fás szárú állományokban is vízpótlással kedvezni növényeinknek a biztosabb és jobb minőségű termés reményében.

A kenyérgabonák virágzása és szárba szökkenése az utolsó fenofázis a kalászosok fejlődése során, amikor a kiadós csapadék hasznosulni tud, ennek hiányában terméskieséssel kell számolni. Hasonlóképpen fogy az idő a kapás- és gyökgumós kultúrákban is, melyet csak tetézett az időszak átlagosnál melegebb és olykor szelesebb időjárása. A Nyírség egyes mély fekvésű, szélvédett körzeteiben talaj menti fagy is előfordult, s noha térségi léptékben nem volt általános a fagyveszély, a fagyosszentek – ha kissé késve is – mégis csak tiszteletüket tették térségünkben – tájékoztatta lapunkat május harmadik hetének időjárásáról dr. Rácz Csaba, a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.