Tavasz van, verőfényes napokat élünk, amikor hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, hogy tőlünk pár száz kilométerre szörnyűséges háború dúl. Egyre hosszabb ideje húzódó, türelmet, testi-lelki erőt próbára tevő háború. A legkiszolgáltatottabbak a határon túl, legfőképpen a Belső-Ukrajnában élők, egyszerű civilek, családok, akiknek szinte hajszálon függ az életük minden egyes nap. A kárpátaljai magyarok mellett rajtuk is igyekszik segíteni a NEEKA Hungary Alapítvány – a szervezet kuratóriumának elnöke Rácz Ferenc –, összefogva a NEEKA Ukrajnával és az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal.

Egy gyűjtőpont Meggyesről

Munkájukra az adventisták táborát erősítő nyírpazonyi Csalami Tibor hívta fel a figyelmünket, aki a saját, pontosabban az Akácvirág Életfejlesztő Egyesület teherjárművét ajánlotta fel (melynek elnöke Tibor felesége) a Nyugat-Magyarországról, illetve a nyugati jóléti államokból érkező adományok kiszállításához.

– Azért is lettem részese ennek a karitatív munkának, mert a nagy nemzetközi NEEKA-családon belül az unokatestvérem létrehozott egy helyi társszervezetet Nyírmeggyesen, logisztikai központtal. A Parmen Konzervipari Zrt. két saját raktárát is felajánlotta támogatásul, itt depózzuk be a nyugatról kamionszámra érkező segélyszállítmányokat. Segélyezéssel egyébként már 10 éve foglalkoznak, nem volt kérdés, hogy mindezt kiterjesztik a háború kárvallottjainak megsegítésére is, mindjárt a kezdetektől. Csütörtöki napon robbant ki a háború, és vasárnap már indultak az első kamionok Németországból, a rá következő kedden pedig vittük is tovább a rakományt Munkácsra. Ott a NEEKA Ukrajna munkatársai ismét elraktározták, majd továbbszállították a kárpátaljaiakhoz, illetve Belső-Ukrajnába, Buchába, Kijev környékére – magyarázta Tibor.

Eddig körülbelül 20 út van a háta mögött, és 700 köbméternyi árut biztosan kijuttatott, ha nem többet. Az első időszakban hetente háromszor fordult, mostanság viszont, hogy a holland SURYA, a német Osthilfe, a holland és az ír segélyszervezetek kapacitása is csökkenőben, hetente egyszer indul útnak – ha kell, hajnalok hajnalán.

– A kijutás szerencsére nem problémás, köszönhetően a meglévő kapcsolatoknak. Fontos, hogy a fogadó fél képviselője ott várjon bennünket a határon, különben az adomány katonai raktárakba kerül, és az ukrán állam dönt a sorsáról. Nem örülnénk ennek, mivel nem katonáknak, hanem civileknek, a háború ártatlan áldozatainak szállítunk, és adventista szervezetek gondoskodnak a kiosztásról – folytatta interjúalanyunk.

Nincs idő esélylatolgatásra

Kezdetben nyugatról főleg ömlesztett áru érkezett, de megesett, hogy kizárólag burgonyával, kórházi ágyakkal volt dugig a kamion. A legtöbbet időre várják, de állt már meg váratlanul a raktárak előtt 8 furgon Nürnberg környékéről, mert útközben „fülest” kaptak a nyírmeggyesi logisztikai központról.

– Hallottuk, hogy Munkács irányába is repült már be rakéta, csak leszedte a légvédelem. Egyébként mi is ott haladunk el a vasúthoz közeli laktanya fegyverraktára mellett. Ám ha mindig a veszélyeket latolgatnánk, el sem indulnánk. Szerencsére raktártól raktárig autózva nem kell, hogy a háborús szörnyűségek tanúja legyek. Nekem még az is megterhelő, hogy látom az édesapákat, ahogy megölelik a határátkelőknél a családjukat, és fordulnak vissza kényszerből fegyvert ragadni, vagy látni az imaház menekültszállására bezsúfoltakat. Értük csinálom, a gyerekekért, olyanokért, mint amilyeneket legutóbb a párom a munkácsi bezárt négyosztályos iskola udvarán meghintáztatott. Az ötéves kislány elmondta, hogy felrobbantották a házukat, és csak háromnapi bujkálás után tudtak kimenekülni Harkivból. Azokat a kollégákat sem irigylem, akik Munkácsról autóznak tovább a front irányába. Aligha sétagalopp. Néhány hete hallottuk megbízható forrásból, hogy a villamoshálózatot teljesen tönkretették, ha most vége lenne a háborúnak, és elkezdődnének a helyreállítások, december végére talán Kijevben villany világíthatna a házakban.

Szörnyű hírek odaátról

– Mesélnek teljesen kifosztott lakásokról, vagy ott a kettős állampolgárságú barátom esete, aki az édesanyját és testvérét hagyta odaát. Kiadták ellene a körözést, mert nem vette át a behívót. Ha lemondana az ukrán állampolgárságáról, békén hagynák, ám ezt csak Ukrajnában tehetné meg, és amint átlépi a határt, már viszik is a börtönbe. Egy ideig a háború kezdete után is átjöhettek a férfiak hozzánk magyar útlevéllel, csakhogy ennek vége, mert az ukrán állam besokallt. Egyszer kiszúrtunk a határon 10 katonát, egy ügyvédet és egy fiatalt, az utóbbinak éppen akkor adták a kezébe a behívót. Jó barátunk ott az egyik takarítónő, ő mondta el később, hogy az ügyvédet, aki a fiú jogait védte, vitték a börtönbe, a fiút még hazaengedték a behívóval a kezében – sorolta Csalami Tibor.

– Azt pedig egy grúz vállalkozótól hallottuk, hogy ez a háború addig fog tartani, amíg az utolsó ukrán kezében fegyver lesz. Ez pedig nagyon nem jó – tette hozzá búcsúzóul.



