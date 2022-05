Ahogyan lapunk is beszámolt róla, az idén is megrendezik a Pray&Run futózarándoklatot Máriapócson. A futófesztivál új időpontja: május 7. Nevezni az eredeti határidő helyett május 5-éig lehet, várják a résztvevők jelentkezését.

Két év kényszerszünet után szólítják meg a mozogni vágyókat, akik nem elsősorban a versenyért és a díjakért indulnak, hanem a közösségi élmény miatt. A zarándoklat a test egy különleges lélekutazása is egyben, amellett, hogy társas esemény, egyfajta betekintés a saját hitvilágunkba. „Az imádságra nemcsak egyéni módon – akár a futás ideje alatt is – lesz lehetőség, hanem a futózarándoklat kezdetén is a kegytemplomban. Így valósulhatnak meg a futózarándoklat mottójának szavai: »futás a testnek, imádság a léleknek egy áldott helyen«” – invitálják az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyházmegye honlapján a szervezők. Ugyanitt minden, a nevezéssel, a futótávokkal kapcsolatos információ is megtalálható.